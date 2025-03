EM SÃO PAULO

Mulher misteriosa chegou em festa usando o helicóptero de Neymar

Equipe do jogador afirma que ele não estava no local

Uma mulher misteriosa foi vista chegando de helicóptero em uma chácara pertencente a um amigo de Neymar em Araçoiaba, no interior de São Paulo, na manhã de terça-feira (11). De acordo com o portal LeoDias, a aeronave de luxo pertence ao camisa 10 do Santos. No mesmo local, no dia anterior, teria acontecido uma festinha repleta de mulheres.>