Tiroteio e perseguição: polícia busca por suspeito em canal de esgoto na Garibaldi

A ação da Polícia Militar acontecia no bairro do Garcia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 12:43

Avenida Garibaldi teve tiroteio
Avenida Garibaldi teve tiroteio Crédito: Reprodução

Um tiroteio aconteceu no horário de almoço desta terça-feira (12) na região da Avenida Garibaldi, em Salvador. Os tiros causaram tensão no local e agora policiais estão fazendo buscas por um suspeito. Parte de uma das faixas da via está interditada. 

A ação da Polícia Militar acontecia no bairro do Garcia e houve uma perseguição até as proximidades da Garibaldi, na altura do Canela. Equipes da Rondesp Central estão no local averiguando informação de que o suspeito estaria escondido em uma vala do canal que passa pela região. Gás chegou a ser atirado no local por três vezes para tentar fazer com o que o homem deixasse o local do esconderijo, que tem bastante vegetação. 

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao canal no início da tarde, utilizando jatos de água com mangueiras para tentar identificar e forçar o suspeito a sair. A PM acompanha.

Segundo informação da TV Bahia, testemunhas relataram que o suspeito teria sido baleado e estaria ferido dentro do canal. A reportagem procurou as polícias Civil e Militar e ainda não teve retorno. 

