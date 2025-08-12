INSEGURANÇA

Tiroteio e perseguição: polícia busca por suspeito em canal de esgoto na Garibaldi

A ação da Polícia Militar acontecia no bairro do Garcia

Carol Neves

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 12:43

Avenida Garibaldi teve tiroteio Crédito: Reprodução

Um tiroteio aconteceu no horário de almoço desta terça-feira (12) na região da Avenida Garibaldi, em Salvador. Os tiros causaram tensão no local e agora policiais estão fazendo buscas por um suspeito. Parte de uma das faixas da via está interditada.

A ação da Polícia Militar acontecia no bairro do Garcia e houve uma perseguição até as proximidades da Garibaldi, na altura do Canela. Equipes da Rondesp Central estão no local averiguando informação de que o suspeito estaria escondido em uma vala do canal que passa pela região. Gás chegou a ser atirado no local por três vezes para tentar fazer com o que o homem deixasse o local do esconderijo, que tem bastante vegetação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao canal no início da tarde, utilizando jatos de água com mangueiras para tentar identificar e forçar o suspeito a sair. A PM acompanha.