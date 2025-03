ATACANTE HISTÓRICO

Lembra dele? Aos 49 anos, baiano faz 1º gol após retornar da aposentadoria; veja

Jogador foi ídolo do Ceará e do Fluminense e voltou aos gramados para atuar com o filho

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de março de 2025 às 08:29

Magno Alves comemora gol pelo Atlético-CE Crédito: Reprodução/Atlético-CE

O experiente atacante Magno Alves marcou seu primeiro gol após retornar da aposentadoria. Aos 49 anos, o jogador baiano balançou as redes para o Atlético-CE contra o Itapipoca, em partida válida pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Cearense. O jogo, disputado na última quinta-feira (13), no estádio Raimundo de Oliveira, em Caucaia, terminou empatado em 2x2.>

Ídolo no Ceará e no Fluminense, o Magnata fez o gol aos 31 minutos do primeiro tempo. Manoelzinho levantou a bola perto da grande área, o camisa 9 recebeu, dominou, escapou da marcação e chutou forte, com a perna direita, para mandar para o fundo da rede. Foi o segundo gol da Águia - Matheusinho anotou o primeiro.>

A última vez que Magno havia balançado as redes foi há quase cinco anos, no dia 8 de agosto de 2020, no jogo de volta da final do Campeonato Baiano. Naquela época, ele defendia o Atlético de Alagoinhas. Após as equipes empatarem na ida sem gols, o Magnata abriu o placar em Pituaçu, mas Daniel deixou tudo igual para o Esquadrão. A decisão foi para os pênaltis, e o time de Salvador se deu melhor e ficou com o título.>