COM MORAL

Após classificação do Bahia, Everton Ribeiro “tira onda”: ‘Fase de grupos é Libertadores?’

Tricolor passou pelo Boston River no mata-mata e segue vivo na competição internacional

Capitão e uma das referências do Bahia, o meia Everton Ribeiro vibrou com a classificação do Bahia à fase de grupos da Copa Libertadores da América. Logo depois do triunfo por 1x0 sobre o Boston River, na noite desta quinta-feira (13), na Fonte Nova, o jogador aproveitou para “tirar onda” nas redes sociais. >