PIONEIRO DE VOLTA

Com Bahia classificado, veja os potes da fase de grupos da Libertadores

Bahia espera para conhecer osa próximos adversários no torneio

Vivo no torneio, o Esquadrão vai direto para o pote 4 do sorteio que definirá as chaves. A cerimônia será realizada nesta segunda-feira (17), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Os potes foram formados através do ranking da entidade. A exceção são as equipes que, assim como o Bahia, vieram das fases anteriores. Pela ordem, os grupos serão formados por um clube de cada pote. >