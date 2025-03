O TRICOLOR VOLTOU

Bahia vence o Boston River na Fonte Nova e se classifica à fase de grupos da Libertadores

Jean Lucas marcou o gol da classificação do Esquadrão de Aço

Gabriel Rodrigues

Publicado em 13 de março de 2025 às 23:22

Jean Lucas celebra gol que colocou o Bahia na fase de grupos da Libertadores Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia está mais vivo do que nunca na Copa Libertadores da América. Na noite desta quinta-feira (13), o Esquadrão escreveu mais um capítulo da sua história na competição ao vencer o Boston River por 1x0, na Fonte Nova, e se garantir na fase de grupos do torneio internacional. >

Em um jogo quase de ataque contra defesa, o time baiano pressionou bastante, mas teve dificuldade para transformar as chances em gol e só abriu o placar no segundo tempo, com Jean Lucas, de cabeça. O time baiano pressionou bastante na etapa final, mas o triunfo por diferença mínima foi suficiente para colocar a equipe na fase de grupos. >

O sorteio que definirá os grupos da Libertadores e os próximos adversários do Bahia acontecerá na segunda-feira (17). Antes, no domingo (16), o tricolor enfrenta o Vitória, na Fonte Nova, pelo jogo de ida da final do Campeonato Baiano. >

O JOGO >

Como era esperado, Rogério Ceni repetiu a base que iniciou contra o Boston River no jogo de ida, no Uruguai. A novidade foi a saída do zagueiro Gabriel Xavier para a entrada do lateral direito Gilberto, deixando o Bahia com mais opções para atacar pelos lados do campo. >

O que também cumpriu a sua expectativa foi a postura dos uruguaios. Como no primeiro jogo, o Boston se defendeu com uma linha de cinco jogadores e o que se viu na primeira etapa foi um jogo de ataque contra defesa. >

O Bahia partiu para a pressão e quase abriu o placar com apenas dois minutos em um voleio de Everton Ribeiro que tinha endereço certo, mas o zagueiro cortou quase em cima da linha. >

Everton Ribeiro, aliás, estava ensaiando. Aos 14 minutos ele recebeu na área e chutou no canto. O goleiro mandou para escanteio. O tricolor era todo ataque, mas o adversário também levou perigo. No erro da defesa baiana, López recebeu livre do lado esquerdo e tentou de cabeça, mas a bola foi para fora. >

No primeiro tempo, o Esquadrão empilhou chances perdidas. Lucho pegou de primeira depois da jogada de Erick Pulga, mas na pequena área chutou por cima. Aos 44, o atacante teve outra boa chance, mas de cabeça desperdiçou. >

O Bahia voltou para o segundo tempo com o mesmo time e a dinâmica do jogo também foi mantida.Enquanto o tricolor tinha mais posse e buscava o ataque, o Boston se defendia e tentava encaixar o contra-ataque. >

Por muito pouco os uruguaios não abriram o placar aos nove minutos. No jogo em velocidade, López cruzou na medida, mas Adamo furou e perdeu um gol feito. O castigo para o atacante veio apenas quatro minutos depois. >

Na base da insistência, Juba cruzou certinho do lado esquerdo e Jean Lucas, com muito estilo, mandou de cabeça para o fundo das redes, fazendo a Fonte Nova explodir em alegria, aos 13 minutos. >

GOL DO BAHIA



Bahia 1x0 Boston River



⚽ Jean Lucas



? Copa Libertadores Da América



? Paramount+ pic.twitter.com/KfZx3o1dJe — Futeboleiros (@futteboleiros) March 14, 2025

Com a vantagem, o Bahia ficou ainda mais confortável para ocupar o campo ofensivo. O Boston River foi forçado a arriscar um pouco mais e deu espaços ao tricolor. Ademir entrou livre pelo lado direito e cruzou rasteiro, mas a defesa afastou. >

Rogério Ceni então mexeu por atacado e fez logo quatro substituições. Erick, Michel Araújo, Iago Borduchi e Willian José entraram nos lugares de Jean Lucas, Ademir, Juba e Erick Pulga, respectivamente. Aos 40, Borduchi teve a bola para fazer o segundo, mas chutou por cima. >

Nos minutos finais, o duelo ficou aberto, com o Boston River se lançando ao ataque. Mas o Bahia conseguiu suportar bem e ao apito final comemorou a classificação. >

FICHA TÉCNICA >

Bahia 1x0 Boston River - Copa Libertadores (3ª fase - volta)>

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba (Iago Borduchi); Caio Alexandre, Jean Lucas (Erick) e Everton Ribeiro (Cauly); Ademir (Michel Araújo), Lucho e Erick Pulga (Willian José). Técnico: Rogério Ceni.>

Boston River: Bruno Antúnez, Juan Acosta, Richard González, Gerónimo Bortagaray e Fredy Martínez; Mauricio Vera (Perez), Baltasar Barcia (Anello), Agustín Amado (Muñoa) e Felipe Chiappini (Rodríguez); Valentín Adamo (Alexander González) e Guillermo López. Técnico: Jádson Vieira. >

Local: Fonte Nova>

Gol: Jean Lucas, aos 13 minutos do 2º tempo>

Cartão amarelo: Gilberto (Bahia); Vera, Bortagaray (Boston River)>

Público: 40.457 pagantes>

Renda: R$ 1.082.877,00>

Arbitragem: Cristian Garay, auxiliado por José Retamal e Alejandro Molina (trio do Chile) >