Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Em estreia no time titular, Cantalapiedra empata recorde de chances criadas em jogos do Vitória na Série A

Atacante espanhol foi contratado para a segunda metade da temporada

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 06:00

Cantalapiedra foi um dos destaques do Vitória no jogo contra o Juventude Crédito: Victor Ferreira | EC Vitória

Apesar da frustração do empate contra o Juventude no último sábado (16), o torcedor do Vitória saiu do Barradão com a boa notícia da performance do atacante Aitor Cantalapiedra. Além da assistência para o primeiro gol da equipe rubro-negra, o espanhol chamou atenção pelo número de chances criadas e esquentou a disputa pela titularidade na posição, que conta com Romarinho e Matheuzinho.

Após sair do banco e estrear na derrota para o São Paulo, no dia 09, o atacante viu a oportunidade na equipe titular aparecer após Romarinho ser vetado do confronto por uma lesão na panturrilha.

Com cinco passes que geraram oportunidades de gol, Aitor empatou o recorde entre os jogadores do Leão no Brasileirão. Apenas Osvaldo havia gerado o mesmo número de chances para a equipe, nos jogos contra Bahia e Palmeiras. Ele também acertou 16 dos 20 passes tentados na partida e ganhou todos os duelos em que esteve envolvido. Os dados são do aplicativo de estatísticas Sofascore.

“Posso jogar nas três posições atrás do atacante. Eu gosto mais de jogar por dentro, é onde me sinto mais cômodo. Mas também me sinto bem jogando aberto, posso jogar em todas as posições, pude fazer isso no Barcelona. Eles te ensinam a entender todas as posições. É uma característica que me ajuda na adaptação”, destacou o atacante ao ser apresentado, no início do mês.

O jogador deve seguir na equipe para o jogo contra o Flamengo, na próxima segunda (25), já que seus concorrentes seguem no departamento médico. Além de Romarinho, o meia Matheuzinho contraiu uma fascite plantar no pé esquerdo e está fora desde o mês de julho.

O técnico Fábio Carille comentou sobre a disputa pela vaga na equipe titular após o empate contra o Palmeiras, no último dia 03. “Matheuzinho foi contratado pelo Vitória para jogar pelo lado, jogou até de lateral-esquerdo. No meu trabalho, quem estiver melhor vai jogar. Os treinamentos estão intensos porque temos concorrência nas posições”, disse.

Contratado em 2023 para a disputa da Série B, Matheuzinho se firmou como um dos principais nomes do Leão na campanha do título. Em 2024, também se destacou na recuperação rubro-negra no segundo turno da Série A, que ajudou a equipe a fugir do rebaixamento. O ano de 2025 não tem sido fácil para o meia, que vem lidando com lesões desde o início da temporada.

Já Romarinho e Aítor foram contratados nessa janela de transferências para reforçar o ataque no Brasileirão e estrearam na derrota para o São Paulo. O rubro-negro ocupa a 17ª posição no campeonato e briga para fugir do rebaixamento. Além do jejum de cinco partidas sem vencer, a equipe tenta superar a frustração de ceder três empates consecutivos em casa com gols sofridos nos últimos minutos.

Leia mais

Imagem - Gols e liderança: Kayzer se consolida como referência do Vitória em meio à crise na temporada

Gols e liderança: Kayzer se consolida como referência do Vitória em meio à crise na temporada

Imagem - De volta ao Z-4, Vitória vê chances de rebaixamento chegarem a quase 50%

De volta ao Z-4, Vitória vê chances de rebaixamento chegarem a quase 50%

Imagem - Problema na defesa: Vitória tomou nove gols nas últimas cinco partidas do Brasileirão

Problema na defesa: Vitória tomou nove gols nas últimas cinco partidas do Brasileirão

Mais recentes

Imagem - Carlo Ancelotti vai assistir Bahia x Santos na Fonte Nova

Carlo Ancelotti vai assistir Bahia x Santos na Fonte Nova
Imagem - 'Hoje é festa': Celebra Tiago, herói da classificação do Bahia na Copa do Nordeste

'Hoje é festa': Celebra Tiago, herói da classificação do Bahia na Copa do Nordeste
Imagem - Com gol nos acréscimos, Bahia bate o Ceará e vai à final da Copa do Nordeste

Com gol nos acréscimos, Bahia bate o Ceará e vai à final da Copa do Nordeste

MAIS LIDAS

Imagem - Secretaria cria 13 novas linhas de ônibus e reativa outras cinco em Salvador
01

Secretaria cria 13 novas linhas de ônibus e reativa outras cinco em Salvador

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
02

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Prefeitura abre inscrições de concurso com salários que chegam a R$ 13,6 mil
03

Prefeitura abre inscrições de concurso com salários que chegam a R$ 13,6 mil

Imagem - Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro
04

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro