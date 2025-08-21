GRATA SURPRESA

Em estreia no time titular, Cantalapiedra empata recorde de chances criadas em jogos do Vitória na Série A

Atacante espanhol foi contratado para a segunda metade da temporada

Gilberto Barbosa

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 06:00

Cantalapiedra foi um dos destaques do Vitória no jogo contra o Juventude Crédito: Victor Ferreira | EC Vitória

Apesar da frustração do empate contra o Juventude no último sábado (16), o torcedor do Vitória saiu do Barradão com a boa notícia da performance do atacante Aitor Cantalapiedra. Além da assistência para o primeiro gol da equipe rubro-negra, o espanhol chamou atenção pelo número de chances criadas e esquentou a disputa pela titularidade na posição, que conta com Romarinho e Matheuzinho.

Após sair do banco e estrear na derrota para o São Paulo, no dia 09, o atacante viu a oportunidade na equipe titular aparecer após Romarinho ser vetado do confronto por uma lesão na panturrilha.

Com cinco passes que geraram oportunidades de gol, Aitor empatou o recorde entre os jogadores do Leão no Brasileirão. Apenas Osvaldo havia gerado o mesmo número de chances para a equipe, nos jogos contra Bahia e Palmeiras. Ele também acertou 16 dos 20 passes tentados na partida e ganhou todos os duelos em que esteve envolvido. Os dados são do aplicativo de estatísticas Sofascore.

“Posso jogar nas três posições atrás do atacante. Eu gosto mais de jogar por dentro, é onde me sinto mais cômodo. Mas também me sinto bem jogando aberto, posso jogar em todas as posições, pude fazer isso no Barcelona. Eles te ensinam a entender todas as posições. É uma característica que me ajuda na adaptação”, destacou o atacante ao ser apresentado, no início do mês.

O jogador deve seguir na equipe para o jogo contra o Flamengo, na próxima segunda (25), já que seus concorrentes seguem no departamento médico. Além de Romarinho, o meia Matheuzinho contraiu uma fascite plantar no pé esquerdo e está fora desde o mês de julho.

O técnico Fábio Carille comentou sobre a disputa pela vaga na equipe titular após o empate contra o Palmeiras, no último dia 03. “Matheuzinho foi contratado pelo Vitória para jogar pelo lado, jogou até de lateral-esquerdo. No meu trabalho, quem estiver melhor vai jogar. Os treinamentos estão intensos porque temos concorrência nas posições”, disse.

Contratado em 2023 para a disputa da Série B, Matheuzinho se firmou como um dos principais nomes do Leão na campanha do título. Em 2024, também se destacou na recuperação rubro-negra no segundo turno da Série A, que ajudou a equipe a fugir do rebaixamento. O ano de 2025 não tem sido fácil para o meia, que vem lidando com lesões desde o início da temporada.