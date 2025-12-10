Acesse sua conta
Veja onde assistir Cruzeiro x Corinthians ao vivo pela semifinal da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 21h30, no Mineirão, em Minas Gerais

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 18:28

Cruzeiro x Corinthians
Cruzeiro x Corinthians Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Válida pela semifinal da Copa do Brasil 2025, Cruzeiro e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O duelo abre a disputa por uma vaga na grande decisão — o jogo de volta acontece já no próximo domingo (14), na Neo Química Arena.

O Cruzeiro chega embalado após fechar o Brasileirão em 3º lugar, garantindo vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Já o Corinthians terminou o campeonato em 13º, classificado para a Sul-Americana — a única forma de ir à Libertadores é conquistando o título da Copa do Brasil.

Este será o 7º encontro entre os clubes pela Copa do Brasil. O último duelo aconteceu em 2018, na final, quando o Cruzeiro venceu e ficou com o título. Quem avançar encara Vasco ou Fluminense na grande decisão.

Ranking de maiores médias de público em 2025

Flamengo – 50.822 pagantes por Reprodução
Corinthians – 41.856 por Reprodução
Cruzeiro – 37.110 por Reprodução
Bahia – 34.496 por Esporte Clube Bahia/Divulgação
São Paulo – 33.796 por Divulgação
Palmeiras – 33.613 por Cesar Greco/Palmeiras
Ceará – 26.960 por Divulgação
Atlético-MG – 25.962 por Divulgação
Internacional – 25.960 por Divulgação
Santa Cruz – 24.910 por Divulgação
Grêmio – 24.251 por Divulgação
Fortaleza – 22.636 por Divulgação
Fluminense – 22.286 por Divulgação
Vasco – 19.267 por Reprodução
Coritiba – 19.214 por Divulgação/Coritiba
Athletico-PR – 18.756 por Divulgação
Vitória – 16.904 por Pietro Carpi/EC Vitória
Remo – 16.595 por Reprodução
Botafogo – 16.545 por Divulgação
Santos – 16.100 por Divulgação
1 de 20
Flamengo – 50.822 pagantes por Reprodução

Onde assistir Cruzeiro x Corinthians ao vivo

 A partida terá transmissão ao vivo por: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Prime Video (streaming – Amazon). 

Cruzeiro

Depois de preservar a equipe na última rodada do Brasileirão, o técnico Leonardo Jardim vai com força máxima no Mineirão. Ainda assim, há desfalques importantes. O lateral Fagner, emprestado pelo próprio Corinthians, só poderia atuar mediante pagamento de multa de R$ 1 milhão — valor que não será desembolsado pelo Cruzeiro. Marquinhos e Wanderson continuam no departamento médico.

Veja os artiheiros do Campeonato Brasileiro

Kaio Jorge - 21 gols por Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Arrascaeta - 18 gols por Gilvan de Souza/Flamengo
Vitor Roque - 16 gols  por Reprodução/Instagram
Rayan - 14 gols por Matheus Lima/Vasco
Vegetti - 14 gols  por Divulgação/Vasco
Reinaldo - 13 gols  por Reprodução
Pedro - 12 gols  por Adriano Fontes/Flamengo
Flaco López - 12 gols  por Divulgação/Palmeiras
Ala Patrick - 11 gols  por Ricardo Duarte/Internacional
Carlos Vinícius - 12 gols por Lucas Uebel/Grêmio
Willian José - 11 gols  por Marcio Roberto/ Estadão Conteúdo
Pedro Raul - 11 gols por Felipe Santos/Ceará
Jhon Jhon - 10 gols  por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Yuri Alberto - 10 gols por Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Luciano - 9 gols  por Divulgação
Renato Kayzer - 9 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Álvaro Barreal - 9 gols por Raul Baretta/ Santos FC
1 de 17
Kaio Jorge - 21 gols por Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Corinthians

O técnico Dorival Júnior não possui desfalques e deve contar com reforços importantes: Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay, que voltou a atuar na última rodada do Brasileirão.

Prováveis escalações:

Cruzeiro: Cássio; William, Villalba, Fabrício Bruno, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira; Arroyo, Christian, Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca, Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André Carrillo, Maycon (Rodrigo Garro); Vitinho (Yuri Alberto) e Memphis Depay. Técnico: Dorival Júnior.

LEIA MAIS

Pré-Libertadores 2026: Conmebol anuncia data do sorteio que definirá caminho do Bahia

Abel Ferreira renova contrato com o Palmeiras até fim de 2027: 'Nossa história continua'

Tetracampeã de skate e fenômeno de patrocínios, Rayssa Leal amplia fortuna em 2025

Com Vitória e sem Bahia, saiba quem são todos os times participantes da Copa do Nordeste 2026

Estádio Pituaçu terá retorno gradual do público após acordo entre MPBA e Sudesb

Ficha do Jogo

  • Jogo: Cruzeiro x Corinthians
  • Campeonato: Copa do Brasil 2025
  • Fase: Semifinal – Jogo de ida
  • Data: Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Mineirão, Belo Horizonte – MG
  • Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere, Prime Video

Arbitragem

  • Árbitro: Anderson Daronco (RS)
  • Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)
  • VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Tags:

Copa do Brasil Corinthians Cruzeiro

