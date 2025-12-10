JOGÃO

Veja onde assistir Cruzeiro x Corinthians ao vivo pela semifinal da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 21h30, no Mineirão, em Minas Gerais

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 18:28

Cruzeiro x Corinthians Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Válida pela semifinal da Copa do Brasil 2025, Cruzeiro e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O duelo abre a disputa por uma vaga na grande decisão — o jogo de volta acontece já no próximo domingo (14), na Neo Química Arena.

O Cruzeiro chega embalado após fechar o Brasileirão em 3º lugar, garantindo vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Já o Corinthians terminou o campeonato em 13º, classificado para a Sul-Americana — a única forma de ir à Libertadores é conquistando o título da Copa do Brasil.

Este será o 7º encontro entre os clubes pela Copa do Brasil. O último duelo aconteceu em 2018, na final, quando o Cruzeiro venceu e ficou com o título. Quem avançar encara Vasco ou Fluminense na grande decisão.

Onde assistir Cruzeiro x Corinthians ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo por: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Prime Video (streaming – Amazon).

Cruzeiro

Depois de preservar a equipe na última rodada do Brasileirão, o técnico Leonardo Jardim vai com força máxima no Mineirão. Ainda assim, há desfalques importantes. O lateral Fagner, emprestado pelo próprio Corinthians, só poderia atuar mediante pagamento de multa de R$ 1 milhão — valor que não será desembolsado pelo Cruzeiro. Marquinhos e Wanderson continuam no departamento médico.

Corinthians

O técnico Dorival Júnior não possui desfalques e deve contar com reforços importantes: Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay, que voltou a atuar na última rodada do Brasileirão.

Prováveis escalações:

Cruzeiro: Cássio; William, Villalba, Fabrício Bruno, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira; Arroyo, Christian, Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca, Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André Carrillo, Maycon (Rodrigo Garro); Vitinho (Yuri Alberto) e Memphis Depay. Técnico: Dorival Júnior.



Ficha do Jogo

Jogo: Cruzeiro x Corinthians

Campeonato: Copa do Brasil 2025

Fase: Semifinal – Jogo de ida

Data: Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte – MG

Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere, Prime Video

