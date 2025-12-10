Acesse sua conta
Pré-Libertadores 2026: Conmebol anuncia data do sorteio que definirá caminho do Bahia

Soreio ocorrerá no dia 18 de dezembro, na sede da entidade, em Luque, no Paraguai

  Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 18:05

Sorteio da fase de grupos da Libertadores definirá os adversários do Bahia
Sorteio da fase da  Pré-Libertadores definirá caminho do Bahia Crédito: Divulgação/Conmebol

A Conmebol anunciou que o sorteio da fase preliminar da Copa Libertadores de 2026 será realizado no dia 18 de dezembro, na sede da entidade, em Luque, no Paraguai. O evento definirá o caminho do Bahia, que disputará a Pré-Libertadores pelo segundo ano consecutivo após terminar o Campeonato Brasileiro de 2025 na 7ª colocação.

Confira as quipes já garantidas na fase de grupos da Libertadores 2026

Flamengo (Brasil)
Palmeiras (Brasil)
Cruzeiro (Brasil)
Mirassol (Brasil)
Fluminense (Brasil)
Boca Juniors (Argentina)
Lanús (Argentina)
Platentense (Argentina)
Independiente Rivadavia
Rosario Central (Argentina)
The Strongest (Bolívia)
Bolivar (Bolívia)
Always Ready (Bolívia)
Independiente del Valle (Equador)
LDU (Equador)
Coquimbo Unido (Chile)
Universidad Cátolica (Chile)
Independiente Santa Fé (Colômbia)
Deportes Tolima (Colômbia)
Cerro Porteño (Paraguai)
Libertad (Paraguai)
Nacional (Uruguai)
Peñarol (Uruguai)
Cusco FC (Peru)
Sporting Cristal (Peru)
Universitario (Peru)
Deportivo La Guaira (Venenzuela)
Universidad Central (Venezuela)
Flamengo (Brasil) por Reprodução

Bahia entra na Fase 2

Classificado diretamente para a Segunda Fase Preliminar, o Tricolor precisará superar dois mata-matas — Fase 2 e Fase 3 — para alcançar a fase de grupos do torneio continental. Os jogos da Fase 2 estão marcados para os dias 18 e 25 de fevereiro. Caso avance, o Esquadrão volta a campo para a Fase 3 nos dias 4 e 11 de março

O Bahia ainda aguarda agora a definição do ranking atualizado da Conmebol, que determinará em qual pote o clube estará no sorteio. Existe a possibilidade de o Esquadrão aparecer no Pote 1, o que lhe daria a vantagem de decidir em casa e evitar adversários teoricamente mais fortes na segunda fase. Independente do pote, o Bahia não poderá enfrentar outro brasileiro na Fase 2. Um confronto nacional seria possível apenas na Fase 3.

Momentos do Bahia na Copa Libertadores da América

Bahia na Copa Libertadores da América
Bahia na Copa Libertadores da América
Bahia na Copa Libertadores da América
Bahia na Copa Libertadores da América
Bahia na Copa Libertadores da América
Bahia na Copa Libertadores da América
Bahia na Copa Libertadores da América
Bahia na Copa Libertadores da América
Bahia na Copa Libertadores da América
Bahia na Copa Libertadores da América
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia

Situação dos brasileiros

Atualmente, apenas Bahia e Botafogo estão confirmados na Pré-Libertadores. Porém, o cenário pode mudar: se Fluminense ou Cruzeiro vencer a Copa do Brasil, o Botafogo — 6º colocado — herdará vaga direta na fase de grupos, e o São Paulo entrará na fase preliminar ao lado do Tricolor baiano.

Como a final da Copa do Brasil está marcada para 21 de dezembro, essa definição só ocorrerá após o sorteio, o que pode gerar alteração posterior na lista de participantes, mas não no chaveamento já definido.

LEIA MAIS 

Bahia acerta venda de Tiago ao Orlando City na terceira maior negociação da história do clube

Bahia fará pré-temporada de 2026 em Salvador após dois anos seguidos na Europa; veja quando o elenco volta

Matheus Bahia não deve seguir no Ceará após rebaixamento e tem futuro indefinido

Com Vitória e sem Bahia, saiba quem são todos os times participantes da Copa do Nordeste 2026

Estádio Pituaçu terá retorno gradual do público após acordo entre MPBA e Sudesb

Como funciona a Pré-Libertadores

A fase qualificatória da Libertadores é dividida em três etapas:

Fase 1 (4 e 11 de fevereiro): Disputa entre seis clubes de países com menor ranking continental. Os três vencedores avançam para a Fase 2 e compõem o Pote 2. Cinco das seis equipes desta fase já são conhecidas, enquanto apenas o represente da Bolívia ainda não foi definido.

Confira as equipes que entram na Fase 1 da Pré-Libertadores

2 de Mayo (Paraguai)
Deportico Táchira (Venezuela)
Juventud (Uruguai)
Allianza Lima (Peru)
Universidad Católica (Chile)
2 de Mayo (Paraguai) por Reprodução

Fase 2 – Estreia do Bahia (18 e 25 de fevereiro): Reúne 16 equipes, incluindo Bahia, Botafogo e demais classificados da América do Sul, além dos três vindos da Fase 1. Vale lembrar que clubes do Pote 1 sempre decidem em casa. Além das três equipes que vem da Fase 1, seis vagas nesta etapa ainda não foram definidas: duas da Colômbia, uma de Chile, Bolívia, Equador e Peru.

Confira as equipes que entram na Fase 2 da Pré-Libertadores

Bahia (Brasil)
Botafogo (Brasil)
Argentinos Juniors (Argentina)
O'higgins (Chile)
Ruara
Liverpool (Uruguai)
Carabobo (Venezuela)
Bahia (Brasil) por Reprodução

Fase 3 (4 e 11 de março): Os oito vencedores da Fase 2 disputam as quatro vagas na fase de grupos. Os eliminados nesta etapa garantem vaga na Sul-Americana. Depois que todas as equipes classificadas para a fase de grupos forem definidas, o sorteio da fase de grupos da Libertadores está previsto para 18 de março, e a competição começará em 8 de abril.

Bahia Libertadores

