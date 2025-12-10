ESQUADRÃO DE OLHO

Pré-Libertadores 2026: Conmebol anuncia data do sorteio que definirá caminho do Bahia

Soreio ocorrerá no dia 18 de dezembro, na sede da entidade, em Luque, no Paraguai

A Conmebol anunciou que o sorteio da fase preliminar da Copa Libertadores de 2026 será realizado no dia 18 de dezembro, na sede da entidade, em Luque, no Paraguai. O evento definirá o caminho do Bahia, que disputará a Pré-Libertadores pelo segundo ano consecutivo após terminar o Campeonato Brasileiro de 2025 na 7ª colocação.

Bahia entra na Fase 2

Classificado diretamente para a Segunda Fase Preliminar, o Tricolor precisará superar dois mata-matas — Fase 2 e Fase 3 — para alcançar a fase de grupos do torneio continental. Os jogos da Fase 2 estão marcados para os dias 18 e 25 de fevereiro. Caso avance, o Esquadrão volta a campo para a Fase 3 nos dias 4 e 11 de março

O Bahia ainda aguarda agora a definição do ranking atualizado da Conmebol, que determinará em qual pote o clube estará no sorteio. Existe a possibilidade de o Esquadrão aparecer no Pote 1, o que lhe daria a vantagem de decidir em casa e evitar adversários teoricamente mais fortes na segunda fase. Independente do pote, o Bahia não poderá enfrentar outro brasileiro na Fase 2. Um confronto nacional seria possível apenas na Fase 3.

Situação dos brasileiros

Atualmente, apenas Bahia e Botafogo estão confirmados na Pré-Libertadores. Porém, o cenário pode mudar: se Fluminense ou Cruzeiro vencer a Copa do Brasil, o Botafogo — 6º colocado — herdará vaga direta na fase de grupos, e o São Paulo entrará na fase preliminar ao lado do Tricolor baiano.

Como a final da Copa do Brasil está marcada para 21 de dezembro, essa definição só ocorrerá após o sorteio, o que pode gerar alteração posterior na lista de participantes, mas não no chaveamento já definido.

Como funciona a Pré-Libertadores

A fase qualificatória da Libertadores é dividida em três etapas:

Fase 1 (4 e 11 de fevereiro): Disputa entre seis clubes de países com menor ranking continental. Os três vencedores avançam para a Fase 2 e compõem o Pote 2. Cinco das seis equipes desta fase já são conhecidas, enquanto apenas o represente da Bolívia ainda não foi definido.

Fase 2 – Estreia do Bahia (18 e 25 de fevereiro): Reúne 16 equipes, incluindo Bahia, Botafogo e demais classificados da América do Sul, além dos três vindos da Fase 1. Vale lembrar que clubes do Pote 1 sempre decidem em casa. Além das três equipes que vem da Fase 1, seis vagas nesta etapa ainda não foram definidas: duas da Colômbia, uma de Chile, Bolívia, Equador e Peru.

