Bahia fará pré-temporada de 2026 em Salvador após dois anos seguidos na Europa; veja quando o elenco volta

Com calendário mais apertado e Brasileirão começando em janeiro, Tricolor opta por preparação no CT Evaristo de Macedo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 21:01

Treino Bahia (18/7)
Elenco do Bahia treinando  Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia terá uma pré-temporada diferente em 2026. Depois de dois anos consecutivos realizando sua preparação na Europa, o clube decidiu manter os trabalhos em Salvador. A reapresentação está marcada para 5 de janeiro no CT Evaristo de Macedo, onde o elenco iniciará os treinos focado nas quatro competições que terá pela frente: Campeonato Baiano, Libertadores, Série A e Copa do Brasil.

A mudança no planejamento foi motivada principalmente pelo novo calendário do futebol brasileiro. O Brasileirão começará mais cedo, com a primeira rodada prevista para 28 de janeiro, o que reduz drasticamente o tempo de preparação. Já o Baianão inicia em 11 de janeiro, mantendo o início de temporada apertado. Em 2025, o cenário foi bem diferente, com a Série A começando apenas no fim de março.

A agenda tricolor fica ainda mais carregada porque o clube terá de disputar a fase preliminar da Libertadores, em fevereiro. Para chegar à fase de grupos, o Bahia precisará superar dois mata-matas em jogos de ida e volta.

Por outro lado, o time terá um calendário um pouco menos pesado em relação a este ano, que terminou como a equipe brasileira que mais entrou em campo em 2025 — somando 80 partidas —, já que não disputará a Copa do Nordeste.

O técnico Rogério Ceni já adiantou como pretende conduzir o período de preparação. Em sua última coletiva pós-jogo, o técnico destacou que o clube aproveitará parte dos jogos do estadual para ajustar a equipe titular, enquanto outras partidas devem ser disputadas por garotos da base.

“É um ano mais concorrido e disputado, com o Campeonato Brasileiro iniciando em janeiro. Vamos trabalhar, usar jogos do Baiano como preparação, e em outros vamos usar um time mais jovem. Não vamos viajar, vamos fazer a preparação no CT. A preparação vai ser mais curta”, explicou o comandante tricolor.

