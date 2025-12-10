Acesse sua conta
Abel Ferreira renova contrato com o Palmeiras até fim de 2027: 'Nossa história continua'

Os valores de salário e premiações permanecem os mesmos do contrato anterior, informou o clube

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 11:13

Abel Ferreira em jogo do Palmeiras
Abel Ferreira em jogo do Palmeiras Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras anunciou a renovação de contrato com o técnico português Abel Ferreira. O novo vínculo do comandante é válido até o término da temporada de 2027 e foi assinado na última terça-feira, 9. O novo acordo não tem multa rescisória. O treinador pode deixar o clube alviverde quando quiser.

Os valores de salário e premiações permanecem os mesmos do contrato anterior, informou o clube. O vínculo se encerraria no próximo dia 31 de dezembro. "A nossa história continua!", escreveu o clube alviverde em postagem nas redes sociais, divulgando um vídeo da renovação do treinador português.

Em entrevista ao site oficial, Abel Ferreira citou a identificação que criou com a agremiação e valorizou a confiança da presidente Leila Pereira e do diretor de futebol, Anderson Barros, por apostar na continuidade do projeto.

"Ao longo destes cinco anos aqui, fui me identificando com os valores e com os princípios do clube. Para mim, o Palmeiras é um estilo de vida e é uma forma de viver e estar. Sou um treinador de projetos e de relações e foi uma decisão que tomei também em família. Conversamos muito ao longo do ano e a presidente Leila sempre manifestou interesse na continuidade, na estabilidade e na consistência do projeto", afirmou o treinador.

Na verdade, a renovação já estava encaminhada há algum tempo. Às vésperas a decisão da Copa Libertadores em Lima, a presidente palmeirense chegou a bancar publicamente a permanência do treinador mesmo antes da definição do título, que ficou nas mãos do Flamengo, após vitória de 1 a 0 dos cariocas em Lima, no Peru

A continuidade de Abel no clube acontece em uma temporada onde o clube não conseguiu conquistar nenhum troféu. Além do vice no torneio sul-americano, o time paulista terminou o Campeonato Brasileiro em segundo lugar (o Flamengo ficou com o título) e ainda amargou a perda do Paulistão para o Corinthians.

Em meio aos questionamentos sobre o seu trabalho, Abel optou por esticar a sua permanência no Palmeiras. "Após a derrota para o Corinthians pela Copa do Brasil (o Palmeiras foi eliminado nas oitavas de final), a líder do projeto reiterou a confiança no trabalho e isso é difícil de encontrar no futebol de hoje. Foi um dos momentos mais difíceis da temporada e isso me marcou muito. Preferi não assinar na época, mas dei a minha palavra de que seguiríamos juntos. Estou onde querem que eu esteja, estou onde quero estar, estou onde me valorizam e quero ganhar sempre", completou o técnico.

