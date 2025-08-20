K79

Gols e liderança: Kayzer se consolida como referência do Vitória em meio à crise na temporada

Apesar da má fase da equipe, o centroavante vem correspondendo e marcou quatro gols nos últimos seis jogos

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 06:30

Kayzer é o artilheiro do Vitória no Brasileirão com 7 gols em 12 jogos Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Em um ano em que quase nada tem dado certo para o Vitória, com a maioria dos jogadores apresentando rendimento abaixo do esperado, o centroavante Renato Kayzer surge como uma das exceções. Vestindo a camisa 79, ele tem superado todas as expectativas e colocado a bola na rede com impressionante regularidade no Campeonato Brasileiro. Kayzer é, de longe, o artilheiro do time na competição, com sete gols marcados em apenas 12 partidas.

Seus números são dignos dos melhores atacantes do campeonato. Desde sua estreia na oitava rodada, apenas Kaio Jorge, artilheiro isolado com 14 gols, marcou mais vezes no período (10 gols). A média de Kayzer é ainda mais notável: 0,53 gols por jogo, superior até à de Alerrandro (0,44), que foi artilheiro do campeonato passado com 15 gols.

Além do impacto numérico, Kayzer igualou um marco histórico do Vitória. Seus sete gols nas primeiras 12 partidas repetem o início de campanha de Dinei, um dos maiores ídolos do clube, no Brasileirão de 2008, o melhor desempenho de um atacante rubro-negro nesse recorte desde então.

Mais do que gols, Kayzer tem demonstrado uma postura de liderança e inconformismo diante dos maus resultados. Sua atitude tem conquistado a torcida, com alguns setores pedindo que assuma a braçadeira de capitão no lugar de Luca Halter. Em várias ocasiões, mostrou-se irritado com a falta de raça e dedicação de companheiros, como na partida contra o Juventude, quando revoltou-se com Felipe Cardoso por não recompor a defesa após perder a bola.

Após o empate final contra o Juventude, sua indignação transbordou. "Com toda sinceridade, a minha vontade era de esculachar. Mas é preciso manter a cabeça fria agora. Não está tudo perdido, mas também não está tudo bem. [...] Infantilidade é a palavra que resume o que aconteceu", declarou à transmissão do Premiere.