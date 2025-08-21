Carlo Ancelotti vai assistir Bahia x Santos na Fonte Nova

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 07:58
O jogo entre Bahia e Santos, na Arena Fonte Nova, no domingo (24), vai contar com uma presença especial. O treinador da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, vai estar em Salvador para assistir à partida, válida pela 21ª rodada da Série A.
Ancelotti tem previsão de desembarcar em Salvador no próprio domingo. O treinador, que está perto de fazer uma nova convocação, tem assistido partidas dos times brasileiros. A ideia é observar os atletas e também se familiarizar mais com o futebol brasileiro.
Ele esteve ontem no jogo entre Flamengo e Internacional pela Libertadores. Antes, assistiu também Atlético-MG X Grêmio, na última rodada do Brasileirão, acompanhado por Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF, e Juan, que faz parte da comissão.
Segundo apuração do GE, o meio-campista Jean Lucas, do Bahia, é um dos nomes que está na pré-convocação de Ancelotti. Outro atleta que estará na partida, o goleiro Brazão, do Santos, também está na lista, segundo o portal.
A convocação para as partidas contra Chile e Bolívia, em setembro, para as Eliminatórias, será feita na próxima segunda.