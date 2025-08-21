CONVIDADO ESPECIAL

Carlo Ancelotti vai assistir Bahia x Santos na Fonte Nova

Treinador da Seleção tem acompanhado jogos para observar jogadores e se familiarizar com futebol brasileiro

Carol Neves

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 07:58

Carlo Ancelotti Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O jogo entre Bahia e Santos, na Arena Fonte Nova, no domingo (24), vai contar com uma presença especial. O treinador da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, vai estar em Salvador para assistir à partida, válida pela 21ª rodada da Série A.

Ancelotti tem previsão de desembarcar em Salvador no próprio domingo. O treinador, que está perto de fazer uma nova convocação, tem assistido partidas dos times brasileiros. A ideia é observar os atletas e também se familiarizar mais com o futebol brasileiro.

Ele esteve ontem no jogo entre Flamengo e Internacional pela Libertadores. Antes, assistiu também Atlético-MG X Grêmio, na última rodada do Brasileirão, acompanhado por Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF, e Juan, que faz parte da comissão.

Segundo apuração do GE, o meio-campista Jean Lucas, do Bahia, é um dos nomes que está na pré-convocação de Ancelotti. Outro atleta que estará na partida, o goleiro Brazão, do Santos, também está na lista, segundo o portal.