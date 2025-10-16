DINHEIRO VIVO

Homem é preso após sacar R$ 1 milhão na boca do caixa e carregar em mochila

Suspeito também portava uma arma

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 20:12

Homem foi preso em Goiás Crédito: Divulgação/PF

Um homem foi preso em Goiânia, capital do estado de Goiás, após sacar R$ 1 milhão em um caixa eletrônico. Ele foi detido em uma ação conjunta entre a Polícia Federal, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e a Polícia Militar de Goiás, na tarde da última terça-feira (15).

De acordo com as autoridades, minutos após sacar o dinheiro no caixa, o suspeito colocou todo o valor em espécie em uma mochila e foi abordado.

Ele portava uma pistola de forma irregular e, ao ser questionado, apresentou justificativas inconsistentes quanto à origem e à finalidade dos valores.