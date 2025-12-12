Acesse sua conta
EUA retira Alexandre de Moraes e esposa da lista da lei Magnitsky

Ministro do STF foi sancionado em julho pelo presidente Donald Trump

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 16:09

Moraes e Viviane
Alexandre de Moraes e Viviane Barci de Moraes Crédito: Reprodução

O governo dos Estados Unidos retirou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e sua esposa, Viviane Barci de Moraes, da lista de sancionados da Lei Magnitsky. As razões para a retirada da lista não foram especificadas. 

Moraes foi incluído na lista de punidos em julho deste ano. O dispositivo é utilizado pelos EUA para sancionar estrangeiros. O motivo foi o processo movido contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado e preso por tentativa de golpe de Estado. As sanções contra Viviane foram implementadas no dia 22 de setembro.

De acordo com apuração da coluna de Paulo Cappelli, do Metrópoles, fontes do Itamaraty afirmaram que a articulação do magistrado em favor do avanço do PL da dosimetria, somada à decisão do governo brasileiro de recuar na pressão por regras internacionais para big techs, pesou na avaliação da Casa Branca.

A reversão da punição é vista pelo Itamaraty como um movimento para restabelecer um ambiente de confiança entre os dois países. Ainda segundo a coluna, o Ministério das Relações Exteriores avalia que, até janeiro, outras sanções devem ser suspensas, como a restrição de vistos a ministros brasileiros. 

