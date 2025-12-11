SAÚDE

Moraes manda Polícia Federal periciar necessidade de cirurgia de Bolsonaro

PF tem 15 dias para analisar o pedido

Maysa Polcri

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 17:49

Ex-presidente Jair Bolsonaro Crédito: Kayo Magalhães/Estadão Conteúdo

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Federal faça perícia médica para avaliar a necessidade de imediata cirurgia apontada pela defesa de Jair Bolsonaro (PL). O prazo para análise é de 15 dias. O ex-presidente está preso na Superintendência da PF desde 25 de novembro.

A defesa de Bolsonaro apresentou petição na qual pede autorização para que o ex-presidente realize procedimentos cirúrgicos no hospital DF Star, em Brasília, na terça-feira (9). Os advogados também pedem que Bolsonaro fique no hospital pelo “tempo necessário” para ter recuperação adequada.

Alexandre de Moraes ponderou, no entanto, que os exames médicos apresentados pela defesa “não são atuais, sendo que o mais recente foi realizado há 3 meses, sem que à época os médicos tenham indicado necessidade de imediata intervenção cirúrgica”.

A última cirurgia a qual Bolsonaro foi submetido aconteceu em setembro, quando o ex-presidente realizou remoção de lesões na pele. O procedimento foi realizado pelo médico Claudio Birolini, também responsável pela operação de Bolsonaro em abril deste ano, no intestino.