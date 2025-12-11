SAÚDE

Anvisa proíbe marca de creatina e 'suplemento milagroso'

Produtos serão retirados do mercado após identificação de irregularidades

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 19:09

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou a suspensão da divulgação e o recolhimento do suplemento Milagroso em Cápsulas Jes do mercado brasileiro. A determinação, emitida nesta quarta-feira (10), também estabelece que o produto Suplemento Creatina Monoidratada Gel – Creme de Creatina seja retirado da comercialização.

O Milagroso em Cápsulas Jes é produzido pela PPA Suplementos Ltda. Segundo a Anvisa, ele está proibido de ser comercializado, distribuído, fabricado e consumido. Em sua composição, foram identificados ingredientes como gengibre, salsaparrilha, sucupira, mururê, macacá e quebra-pedra, que não são autorizados para esse tipo de produto.

Além disso, a medida foi motivada pela divulgação de falsos benefícios terapêuticos e pela promessa enganosa de tratar “dores articulares e musculares, regenerar cartilagens, ajudar na cicatrização, no sistema imunológico, na saúde óssea e na digestão”. Outra alegação sem comprovação científica é a de que o produto seria “um antioxidante potente, que reduz o estresse oxidativo”. Esse tipo de prática não é permitido em suplementos alimentares, conforme informou o órgão.

Quanto ao creme de creatina, produzido pela Basecol Mix Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., foi decretada a suspensão da comercialização, fabricação, divulgação e consumo. Segundo a Anvisa, a empresa declarou que irá recolher voluntariamente os produtos das marcas Creatina Creamy, Crea Cream, Pasta de Creatina e Creme de Creatina, pois suas notificações foram canceladas.