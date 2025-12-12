EMBATE

STF mantém decisão de Moraes sobre perda do mandato de Zambelli

Corte determina que Hugo Motta dê posse ao suplente em de 48 horas

Carla Zambelli foi ouvida pela CCJ em setembro, por meio de videoconferência Crédito: Renato Araújo/Câmara dos Deputados

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes que anulou a votação da Câmara dos Deputados que rejeitou a cassação e manteve o mandato da deputada Carla Zambelli (PL-SP). O episódio é mais um embate entre os poderes Legislativo e Judiciário.

A cassação do mandato de Zambelli foi rejeitada por 227 votos a favor, 170 contra e 10 abstenções, em votação na última quarta-feira (10). A decisão contrariou o Supremo, que havia determinado a perda automática do mandato após a condenação criminal definitiva da deputada.

Após a votação na Câmara, o ministro Alexandre de Moraes decretou a perda do mandato e ordenou que um suplente assuma o cargo em até 48 horas. A liminar foi proferida na quinta-feira (11) e referendada nesta sexta (12) pelo colegiado. A votação começou às 11h e foi finalizada por volta das 16h, com o último voto, que foi dado pela ministra Cármen Lúcia.

O placar final foi de 4 votos a 0. Também votaram pela manutenção da decisão os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Moraes, relator do caso. Com a decisão final do STF sobre a questão, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), deverá dar posse ao suplente de Zambelli, Adilson Barroso (PL-SP), no prazo de 48 horas.