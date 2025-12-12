Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Moraes agradece Lula após remoção de sanções da Lei Magnitsky: 'Verdade venceu'

Moraes considerou que a retirada das sanções representa uma vitória do Judiciário

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli
  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Elaine Sanoli

  • Maysa Polcri

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 20:16

Lula e Alexandre de Moraes
Lula e Alexandre de Moraes Crédito: Antonio Augusto/TSE

Após ter sido retirado, junto à esposa, Viviane Barci de Moraes, da lista de sancionados da Lei Magnitsky do governo americano, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes agradeceu ao presidente Lula pelo empenho.

Nesta sexta-feira (12), durante o lançamento do canal STB News, em São Paulo, o magistrado destacou o esforço diplomático do presidente brasileiro e afirmou que “a verdade venceu”.

Alexandre e Viviane de Moraes

Viviane cumprimenta Michel Temer, que indicou Moraes ao STF por Reprodução
Viviane por Reprodução
Alexandre e Viviane por Reprodução
Viviane e Alexandre ao lado ministro Barroso por Reprodução
Viviane foi com Moraes para jogo do Corinthians por Estadão Conteúdo
Viviane e Alexandre de Moraes por Reprodução
Moraes e Viviane por Reprodução
1 de 7
Viviane cumprimenta Michel Temer, que indicou Moraes ao STF por Reprodução

“A verdade venceu hoje, presidente. Em julho, quando o Supremo se reuniu na Presidência para tratar dessas sanções contra o Poder Judiciário brasileiro, eu pedi ao presidente que não ingressasse com nenhuma ação, que não tomasse nenhuma medida, porque eu acreditava que a verdade, no momento em que chegasse às autoridades norte-americanas, prevaleceria”, disse o ministro.

Moraes considerou que a retirada das sanções representa uma vitória do Judiciário, da soberania nacional e da democracia brasileira. “O Judiciário brasileiro não se vergou a ameaças ou coações, não se vergará e continuará atuando com imparcialidade, seriedade e coragem”, afirmou.

Alexandre de Moraes

Ministro Alexandre de Moraes por Hugo Barreto/ Metrópoles
Alexandre de Moraes por Ton Molina/STF
Ministro Alexandre de Moraes por Gustavo Moreno/STF
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) por Antonio Cruz/Agência Brasil
Alexandre de Moraes por Antonio Augusto/STF
Alexandre de Moraes durante julgamento por Antonio Augusto/STF
Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal por Rosinei Coutinho/SCO/STF
O ministro do STF Alexandre de Moraes por Marcelo Camargo/ Agência Brasil
Alexandre de Moraes por Marcelo Camargo/Agência Brasil Justiça
Alexandre de Moraes, ministro do STF por Nelson Jr./SCO/STF
O ministro Alexandre de Moraes por Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Alexandre de Moraes por Antonio Cruz/Agência Brasil
O ministro Alexandre de Moraes toma posse, na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por Reprodução/TSE
Alexandre de Moraes por Fellipe Sampaio /SCO/STF
Alexandre de Moraes por Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Alexandre de Moraes por Reproduçao
Alexandre de Moraes por Marcelo Camargo/Agencia Brasil
Alexandre de Moraes por Marcelo Camargo/Agencia Brasil
Alexandre de Moraes por Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Ministro Alexandre de Moraes por Marcelo Camargo/Agência Brasil
(Fabio Rodrigues Pozzebom/Arquivo/Agência Brasil) por (Fabio Rodrigues Pozzebom/Arquivo/Agência Brasil)
1 de 21
Ministro Alexandre de Moraes por Hugo Barreto/ Metrópoles

Alexandre de Moraes foi incluído na lista de sancionados em julho deste ano. O dispositivo é utilizado pelos EUA para punir estrangeiros. O motivo alegado foi o processo movido contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado e preso por tentativa de golpe de Estado. As sanções contra Viviane foram implementadas no dia 22 de setembro.

*Com informações da Agência Brasil

Tags:

Lula Alexandre de Moraes

Mais recentes

Imagem - Operação resgata 160 aves silvestres e apreende 502 m³ de madeira ilegal

Operação resgata 160 aves silvestres e apreende 502 m³ de madeira ilegal
Imagem - STF mantém decisão de Moraes sobre perda do mandato de Zambelli

STF mantém decisão de Moraes sobre perda do mandato de Zambelli
Imagem - Resultado da Dupla Sena 2898, desta sexta-feira (12)

Resultado da Dupla Sena 2898, desta sexta-feira (12)

MAIS LIDAS

Imagem - Como vive a mulher de 59 anos que é a guardiã do único atol do Brasil
01

Como vive a mulher de 59 anos que é a guardiã do único atol do Brasil

Imagem - Levantamento aponta os 30 clubes mais valiosos do futebol brasileiro em 2025; veja o ranking
02

Levantamento aponta os 30 clubes mais valiosos do futebol brasileiro em 2025; veja o ranking

Imagem - Áries, Libra, Escorpião e Peixes recebem uma mensagem importante do universo hoje (12 de dezembro)
03

Áries, Libra, Escorpião e Peixes recebem uma mensagem importante do universo hoje (12 de dezembro)

Imagem - ‘Estava te esperando em casa’: companheira lamenta morte de PM em acidente em Salvador
04

‘Estava te esperando em casa’: companheira lamenta morte de PM em acidente em Salvador