DIPLOMACIA

Moraes agradece Lula após remoção de sanções da Lei Magnitsky: 'Verdade venceu'

Moraes considerou que a retirada das sanções representa uma vitória do Judiciário



Elaine Sanoli

Maysa Polcri

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 20:16

Lula e Alexandre de Moraes Crédito: Antonio Augusto/TSE

Após ter sido retirado, junto à esposa, Viviane Barci de Moraes, da lista de sancionados da Lei Magnitsky do governo americano, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes agradeceu ao presidente Lula pelo empenho.

Nesta sexta-feira (12), durante o lançamento do canal STB News, em São Paulo, o magistrado destacou o esforço diplomático do presidente brasileiro e afirmou que “a verdade venceu”.

Alexandre e Viviane de Moraes 1 de 7

“A verdade venceu hoje, presidente. Em julho, quando o Supremo se reuniu na Presidência para tratar dessas sanções contra o Poder Judiciário brasileiro, eu pedi ao presidente que não ingressasse com nenhuma ação, que não tomasse nenhuma medida, porque eu acreditava que a verdade, no momento em que chegasse às autoridades norte-americanas, prevaleceria”, disse o ministro.

Moraes considerou que a retirada das sanções representa uma vitória do Judiciário, da soberania nacional e da democracia brasileira. “O Judiciário brasileiro não se vergou a ameaças ou coações, não se vergará e continuará atuando com imparcialidade, seriedade e coragem”, afirmou.

Alexandre de Moraes 1 de 21

Alexandre de Moraes foi incluído na lista de sancionados em julho deste ano. O dispositivo é utilizado pelos EUA para punir estrangeiros. O motivo alegado foi o processo movido contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado e preso por tentativa de golpe de Estado. As sanções contra Viviane foram implementadas no dia 22 de setembro.