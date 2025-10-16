Acesse sua conta
Delegado perde a direção e morre após viatura descaracterizada capotar

Acidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira (16)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 18:34

Vander Cristian Rodrigues
Vander Cristian Rodrigues Crédito: Reprodução

Um delegado da Polícia Civil de São Paulo morreu nesta quinta-feira (16), após sofrer um acidente de trânsito enquanto conduzia uma viatura descaracterizada. O caso foi registrado na região da Vila Matilde, na capital paulista, durante a madrugada.

O policial foi identificado como Vander Cristian Rodrigues, de 52 anos, de acordo com informações da CNN. Ele teria perdido o controle da direção do veículo enquanto transitava pela Avenida Aricanduva.

Segundo informações do portal R7, ele havia saído do trabalho e estava a caminho de casa. Após perder o controle, chegou a ficar preso embaixo do veículo. As causas oficiais ainda são desconhecidas.

Vander foi socorrido para o Hospital Municipal do Tatuapé, mas não resistiu aos ferimentos. Ele era policial havia pelo menos 17 anos e atuava na 5ª Delegacia Seccional Leste.

Ele se formou em direito no mesmo ano que ingressou na Polícia Civil. Em nota, o Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo (Sindpesp) lamentou a morte do trabalhador e afirmou que a corporação perde "um excelente profissional". "Um delegado cuja trajetória refletiu coragem, compromisso e honra ao servir a sociedade paulista", escreveu o grupo em uma publicação nas redes.

Vander deixa dois filhos.

Tags:

Brasil Acidente

