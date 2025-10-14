Acesse sua conta
Influenciador preso pela PF presenteou Neymar com colar de R$ 2 milhões

Buzeira foi preso nesta terça-feira (14)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 21:11

Neymar e Buzeira
Neymar e Buzeira Crédito: Reprodução/Redes sociais

O influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, foi preso em uma operação da Polícia Federal na manhã desta terça-feira (14). Apesar de ser famoso nas redes, Buzeira ganhou ainda mais notoriedade após o cruzeiro do jogador Neymar, ocasião em que presenteou o craque com um colar avaliado em R$ 2 milhões.

Em 2023, durante o cruzeiro “Ney em Alto Mar”, Buzeira foi fotografado ao lado de Neymar e presenteou o jogador com um colar de ouro cravejado de pedras preciosas. “Presente do 00 para o 00 chefe. Falem bem ou falem mal, ninguém é igual. Neymar tem que respeitar”, declarou o influenciador na época.

A Operação Narco Bet investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas, segundo informações do G1.

Além de Buzeira, o empresário Rodrigo Morgado também foi preso. A operação conta com a cooperação da Polícia Criminal Federal da Alemanha (Bundeskriminalamt – BKA), responsável pela execução de medida cautelar de prisão de um dos investigados que está em território alemão, segundo a PF.

De acordo com a CNN, foram cumpridos mandados de busca, apreensão e prisão em quatro estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina. Cerca de R$ 630 milhões em bens e valores pertencentes aos investigados foram bloqueados. 

Buzeira

Buzeiro é seguido por mais de 14 milhões de pessoas nas redes sociais por Reprodução / Instagram
Buzeiro é seguido por mais de 14 milhões de pessoas nas redes sociais por Reprodução / Instagram

As investigações apontam que o grupo realizava movimentações financeiras utilizando criptomoedas e transferências para contas internacionais. O esquema também estaria ligado a casas de apostas, as chamadas bets.

Buzeira foi localizado em Igaratá, no interior de São Paulo. Nas redes sociais, ele acumula mais de 15 milhões de seguidores, atraídos principalmente pelo conteúdo voltado à divulgação de rifas e sorteios de veículos de luxo, joias e relógios.

Bens de Buzeira

Bens de Buzeira por Reprodução / Instagram
Bens de Buzeira por Reprodução / Instagram


