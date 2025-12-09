PL DA DOSIMETRIA

Pena de Bolsonaro pode cair para 2 anos com projeto em votação nesta terça (9); entenda

A pena atual do ex-presidente é de 27 anos e 3 meses de prisão

Monique Lobo

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 20:59

Jair Bolsonaro Crédito: Luis Nova/Metrópoles

A pena estipulada pelos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal (STF) foi de 27 anos e 3 meses de prisão. No entanto, caso o Projeto de Lei (PL) 2162/23, a PL da Dosimetria, seja aprovado, esse tempo pode cair bastante.

De acordo com cálculos divulgados pelo deputado Paulinho da Força (Solidariedade SP), relator do projeto, a pena do ex-presidente, que está preso na Superintendência da Policia Federal (PF), em Brasília, pode chegar a 2 anos e 4 meses.

Isso porque, a proposta em questão unifica os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado. Dessa forma, o STF precisaria descartar a sentença por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Além disso, o PL estabelece que a progressão do regime prisional para o semiaberto após cumprimento de um sexto da pena, e não um quarto da pena como é atualmente.