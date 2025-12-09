Acesse sua conta
Hugo Motta decide votar PL da Dosimetria nesta terça-feira (9); projeto pode reduzir pena de Bolsonaro

Presidente da Casa reabriu sessão após confusão em protesto do deputado Glauber Braga

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 20:29

Hugo Motta, presidente da Câmara
Hugo Motta, presidente da Câmara Crédito: Reprodução YouTube

presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu votar, nesta terça-feira (9), o projeto de Lei (PL) 2162/23, que pode reduzir penas dos envolvidos na tentativa de Golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O texto, chamado de PL da Dosimetria, do relator deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), propõe a redução nas penas aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023.

“Respeitamos o devido processo legal do Supremo Tribunal Federal concluir o julgamento dessas pessoas que participaram desse ato do 8 de janeiro, até porque, para se tratar de alguma questão sobre essas penas nós precisaríamos ter o devido processo legal concluído”, disse Motta.

Ele também destacou que a proposta não vai tratar da anistia. “Nós já havíamos designado o deputado Paulinho da Força como relator e vamos pautar no dia de hoje esse projeto que não tratará de anistia, mas sim de uma possibilidade de redução de penas para essas pessoas que foram condenadas pelo atos de 8 de janeiro. Eu penso que o plenário da casa é soberano para decidir sobre essas questões”, acrescentou.

Protesto e confusão

Motta reabriu a sessão plenária na noite desta terça, mesmo após uma confusão parar os trabalhos da Casa. O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) ocupou a Mesa Diretora em protesto pela votação do projeto que que pede a cassação do seu mandato.

Veja o momento em que o deputado foi retirado à força

1 de 10
Deputado Glauber Braga é retirado à força de mesa diretora da Câmara por Reprodução

Após a chegada da Polícia Legislativa, Glauber foi retirado a força do plenário. Momentos depois, aconteceu outra confusão entre os policiais e jornalistas nos corredores da Câmara.

Em suas redes sociais, o presidente da Câmara criticou a atitude do colega parlamentar. "Quando o deputado Glauber Braga ocupa a cadeira da Presidência da Câmara para impedir o andamento dos trabalhos, ele não desrespeita o presidente em exercício. Ele desrespeita a própria Câmara dos Deputados e o Poder Legislativo", escreveu.

Tags:

Jair Bolsonaro Projeto de lei Câmara dos Deputados

