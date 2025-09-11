27 ANOS DE PRISÃO

Flávio Bolsonaro pede anistia 'ampla, geral e irrestrita' logo após condenação do pai

Senador também chamou ministro Alexandre de Moraes de "psicopata"



Monique Lobo

Estadão

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 23:00

Flavio Bolsonaro Crédito: Pedro França/Agencia Senado

Filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) defendeu a aprovação de uma anistia logo após a condenação do pai a 27 anos e 3 meses de prisão, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (11).

"Nós vamos unir o Parlamento e fazer anistia ampla, geral e irrestrita para todos, incluindo Bolsonaro. Anistia criminal, administrativa, eleitoral", disse o senador, em frente ao condomínio onde o Bolsonaro cumpre a prisão domiciliar.

Flávio pediu por uma anistia que tenha efeito desde o início do inquérito das 'fake news' até o data de promulgação da lei.

'Psicopata'

Durante a sua fala, em coletiva a jornalistas, Flávio Bolsonaro criticou o relator da ação penal por tentativa de golpe de Estado, o ministro Alexandre de Moraes, e o chamou de "psicopata". "É uma pessoa que não está mais nas suas faculdades mentais normais", falou.

Segundo Flávio, Moraes pode obrar o ex-presidente a cumprir a pena em regime fechado em um presídio comum.

O senador também questionou a participação dos ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, o segundo que preside a Primeira Turma da Corte, no julgamento, por terem sido indicados pelo presidente Lula (PT).

E acrescentou: "É um resultado que a gente já esperava não pelo que estava no processo, mas por quem iria julgá-lo. Pelo menos três pessoas ali que são inimigas de Bolsonaro. O presidente da Turma (Zanin) era advogado do Lula até ontem".

Saúde

Flávio pediu que a direita fique unida em torno de Bolsonaro. "O jogo está só começando. Não queiram colocar Bolsonaro como carta fora do baralho, porque ele está mais vivo do que nunca. Mais do que nunca, Bolsonaro está pronto para ser o presidente do Brasil. Todos têm consciência de que ele é a pessoa que tem a possibilidade, que tem a moral perante a população para pedir o voto", garantiu.