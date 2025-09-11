'INSATISFEITO'

Trump chama de 'terrível' a condenação de Bolsonaro

Presidente dos EUA foi questionado sobre decisão do Supremo Tribunal Federal pouco antes de viajar para assistir jogo de beisebol



Monique Lobo

Estadão

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 22:15

Donald Trump Crédito: TheWhiteHouse/Fotos Públicas

"Estou muito descontente com isso... Acho que é uma coisa terrível. Muito terrível. Acho que é muito ruim para o Brasil", disse Trump em entrevista a jornalistas, na Casa Branca, pouco antes de embarcar para Nova York para assistir a um jogo de beisebol.

O republicando ainda comparou a situação de Bolsonaro com a que ele viveu nos Estados Unidos. "É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram", disparou.

Trump também elogiou o ex-presidente brasileiro. "E sempre o achei muito íntegro, muito notável, na verdade, como homem, um homem muito notável", avaliou.

Por fim, foi questionado se iria aplicar novas sanções ao Brasil, mas não respondeu. Já o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou em uma postagem no X que o governo americano vai responder à condenação de Bolsonaro "adequadamente".

"As perseguições políticas do violador de direitos humanos sancionado Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros do Supremo decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão de forma adequada a essa caça às bruxas", escreveu.

The political persecutions by sanctioned human rights abuser Alexandre de Moraes continue, as he and others on Brazil's supreme court have unjustly ruled to imprison former President Jair Bolsonaro.



The United States will respond accordingly to this witch hunt. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 11, 2025