Trump chama de 'terrível' a condenação de Bolsonaro

Monique Lobo
Estadão
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 22:15
Logo após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em sessão nesta quinta-feira (11), o presidente americano Donald Trump classificou como 'terrível' a decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão.
"Estou muito descontente com isso... Acho que é uma coisa terrível. Muito terrível. Acho que é muito ruim para o Brasil", disse Trump em entrevista a jornalistas, na Casa Branca, pouco antes de embarcar para Nova York para assistir a um jogo de beisebol.
Veja alguns encontros entre o presidente dos EUA Donald Trump e o ex-presidente Jair Bolsonaro
O republicando ainda comparou a situação de Bolsonaro com a que ele viveu nos Estados Unidos. "É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram", disparou.
Trump também elogiou o ex-presidente brasileiro. "E sempre o achei muito íntegro, muito notável, na verdade, como homem, um homem muito notável", avaliou.
Por fim, foi questionado se iria aplicar novas sanções ao Brasil, mas não respondeu. Já o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou em uma postagem no X que o governo americano vai responder à condenação de Bolsonaro "adequadamente".
"As perseguições políticas do violador de direitos humanos sancionado Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros do Supremo decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão de forma adequada a essa caça às bruxas", escreveu.
Em resposta, o Itamaraty classificou a fala de Rubio como uma "ameaça". "Ameaças como a feita hoje pelo Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em manifestação que ataca a autoridade brasileira e ignora os fatos e as contundentes provas dos autos, não intimidarão a nossa democracia", informou o órgão liderado pelo embaixador Mauro Vieira, em comunicado.