Trump chama de 'terrível' a condenação de Bolsonaro

Presidente dos EUA foi questionado sobre decisão do Supremo Tribunal Federal pouco antes de viajar para assistir jogo de beisebol

  Monique Lobo

  Estadão

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 22:15

Donald Trump
Donald Trump Crédito: TheWhiteHouse/Fotos Públicas

Logo após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em sessão nesta quinta-feira (11), o presidente americano Donald Trump classificou como 'terrível' a decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. 

"Estou muito descontente com isso... Acho que é uma coisa terrível. Muito terrível. Acho que é muito ruim para o Brasil", disse Trump em entrevista a jornalistas, na Casa Branca, pouco antes de embarcar para Nova York para assistir a um jogo de beisebol.

Encontro entre Jair Bolsonaro e Donald Trump, em 2019 por Alan Santos/PR
Jair Bolsonaro e Donald Trump na Cúpula do G20, também em 2019 por Reprodução
Donald Trump e Bolsonaro na Casa Branca, durante visita do brasileiro em 2019 por Alan Santos/Divulgação
Trump e Bolsonaro nos Estados Unidos por Alan Santos
Trump e Bolsonaro, em 2019 por Alan Santos/PR
O republicando ainda comparou a situação de Bolsonaro com a que ele viveu nos Estados Unidos. "É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram", disparou.

Trump também elogiou o ex-presidente brasileiro. "E sempre o achei muito íntegro, muito notável, na verdade, como homem, um homem muito notável", avaliou.

Por fim, foi questionado se iria aplicar novas sanções ao Brasil, mas não respondeu. Já o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou em uma postagem no X que o governo americano vai responder à condenação de Bolsonaro "adequadamente".

"As perseguições políticas do violador de direitos humanos sancionado Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros do Supremo decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão de forma adequada a essa caça às bruxas", escreveu.

Em resposta, o Itamaraty classificou a fala de Rubio como uma "ameaça". "Ameaças como a feita hoje pelo Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em manifestação que ataca a autoridade brasileira e ignora os fatos e as contundentes provas dos autos, não intimidarão a nossa democracia", informou o órgão liderado pelo embaixador Mauro Vieira, em comunicado.

