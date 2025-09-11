Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba quais são as penas dos aliados de Bolsonaro que também foram condenados pelo STF

Após a votação que definiu a condenação, ministros fizeram a dosimetria das penas

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 19:44

Imagens do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira (11)
Imagens do julgamento, nesta quinta-feira (11) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Com o fim da votação que decidiu pela condenação de Jair Bolsonaro (PL) e dos outros sete réus, os ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) entraram na fase da dosimetria das penas. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e seus meses de detenção, além do pagamento de multa, com início do regime fechado.

Além dele, foram condenados o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), o almirante e ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o general da reserva e ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno, o general e ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, o general da reserva e ex-ministro da Casa Civil Walter Braga Netto, e o tenente-coronel e o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Cid.

Veja como ficou:

Mauro Cid: 2 anos de reclusão no regime aberto.

Walter Braga Netto: 26 anos, sendo 24 anos de reclusão e 2 anos de detenção, além de 100 dias/multa, cada dia/multa no valor de um salário mínimo. Inicialmente o cumprimento da pena em regime fechado.

Anderson Torres: 24 anos, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 100 dias/multa, cada dia/multa no valor de um salário mínimo. Inicialmente o cumprimento da pena em regime fechado.

Almir Garnier Santos: 24 anos, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, e 100 dias/multa, cada dia/multa no valor de um salário mínimo. Inicialmente o cumprimento da pena em regime fechado.

Augusto Heleno: 21 anos, sendo 18 anos e 11 meses de reclusão, 2 anos e 1 mês de detenção, além de 84 dias/multa, cada dia/multa no valor de um salário mínimo. Inicialmente o cumprimento da pena em regime fechado.

[Matéria em atualização]

Veja imagens da sessão desta quinta (11) do julgamento de Bolsonaro

Imagens do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira (11) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Imagens do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira (11) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Imagens do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira (11) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Imagens do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira (11) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Imagens do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira (11) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Imagens do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira (11) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Imagens do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira (11) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Imagens do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira (11) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Imagens do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira (11) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Imagens do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira (11) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
1 de 10
Imagens do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira (11) por Marcelo Camargo/Agência Brasil

Leia mais

Imagem - Por 4 a 1, Bolsonaro e aliados são condenados por tentativa de golpe de Estado

Por 4 a 1, Bolsonaro e aliados são condenados por tentativa de golpe de Estado

Imagem - Com voto de Carmen Lúcia, STF já tem maioria para condenar Bolsonaro por organização criminosa

Com voto de Carmen Lúcia, STF já tem maioria para condenar Bolsonaro por organização criminosa

Imagem - Advogados protocolam habeas corpus em favor de Jair e Eduardo Bolsonaro no STF

Advogados protocolam habeas corpus em favor de Jair e Eduardo Bolsonaro no STF

Mais recentes

Imagem - Bolsonaro recebe pena de 27 anos de prisão por crime de tentativa de golpe de Estado

Bolsonaro recebe pena de 27 anos de prisão por crime de tentativa de golpe de Estado
Imagem - Por 4 a 1, Bolsonaro e aliados são condenados por tentativa de golpe de Estado

Por 4 a 1, Bolsonaro e aliados são condenados por tentativa de golpe de Estado
Imagem - Veja como o consumo elevado de ultraprocessados pode aumentar o risco de câncer de pulmão

Veja como o consumo elevado de ultraprocessados pode aumentar o risco de câncer de pulmão

MAIS LIDAS

Imagem - Dia do Brigadeiro: aprenda a receita perfeita para o doce ficar com gostinho de infância
01

Dia do Brigadeiro: aprenda a receita perfeita para o doce ficar com gostinho de infância

Imagem - Irmão ameaça chamar polícia depois de visita surpresa de Suzane von Richthofen
02

Irmão ameaça chamar polícia depois de visita surpresa de Suzane von Richthofen

Imagem - De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen
03

De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen

Imagem - Por 4 a 1, Bolsonaro e aliados são condenados por tentativa de golpe de Estado
04

Por 4 a 1, Bolsonaro e aliados são condenados por tentativa de golpe de Estado