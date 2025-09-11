JULGAMENTO

Bolsonaro recebe pena de 27 anos de prisão por crime de tentativa de golpe de Estado

Após a votação que definiu a condenação, ministros fizeram a dosimetria das penas

Monique Lobo

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 19:10

Jair Bolsonaro Crédito: Vinícius Schmidt/ METRÓPOLES

Com o fim da votação que decidiu pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos outros sete réus pelos de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, e deterioração de patrimônio tombado, os ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) entraram na fase da dosimetria das penas.

Veja como ficou:

Jair Bolsonaro: 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e seus meses de detenção, além 124 dias/multa, cada dia/multa no valor de dois salários mínimos. Inicialmente o cumprimento da pena em regime fechado.

Mauro Cid: 2 anos de reclusão no regime aberto.

Walter Braga Netto: 26 anos, sendo 24 anos de reclusão e 2 anos de detenção, além de 100 dias/multa, cada dia/multa no valor de um salário mínimo. Inicialmente o cumprimento da pena em regime fechado.

Anderson Torres: 24 anos, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 100 dias/multa, cada dia/multa no valor de um salário mínimo. Inicialmente o cumprimento da pena em regime fechado.

Almir Garnier Santos: 24 anos, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, e 100 dias/multa, cada dia/multa no valor de um salário mínimo. Inicialmente o cumprimento da pena em regime fechado.

Augusto Heleno: 21 anos, sendo 18 anos e 11 meses de reclusão, 2 anos e 1 mês de detenção, além de 84 dias/multa, cada dia/multa no valor de um salário mínimo. Inicialmente o cumprimento da pena em regime fechado.



[Matéria em atualização]