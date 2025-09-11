Com voto de Carmen Lúcia, STF já tem maioria para condenar Bolsonaro por organização criminosa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 15:48
A ministra Carmen Lúcia votou para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros sete réus pelo crime de organização criminosa, durante a sessão que acontece na tarde desta quinta-feira (11).
Com isso, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) já tem maioria para condenar todos os réus por este crime.
Veja imagens da sessão desta quinta (11) do julgamento de Bolsonaro
"O panorama fático está demonstrado, está comprovada a violência e a grave ameaça", disse a ministra durante a explanação do seu voto, que ainda está acontecendo.
Ela ainda vai abordar os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Até o momento, o placar está em dois a um para a condenação de Bolsonaro, com dois votos favoráveis a punição, de Moraes e Dino, e um voto contrário, do ministro Luiz Fux.
Além dela, ainda falta o voto do presidente da Primeira Turma, Cristino Zanin. A expectativa é que o ele consiga votar ainda nesta sessão.