JULGAMENTO

Com voto de Carmen Lúcia, STF já tem maioria para condenar Bolsonaro por organização criminosa

Ministra do Supremo Tribunal Federal seguiu o entendimento de Alexandre de Moraes e Flávio Dino

Monique Lobo

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 15:48

Cármen Lucia Crédito: ROSINEI COUTINHO/STF

A ministra Carmen Lúcia votou para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros sete réus pelo crime de organização criminosa, durante a sessão que acontece na tarde desta quinta-feira (11).

Com isso, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) já tem maioria para condenar todos os réus por este crime.

"O panorama fático está demonstrado, está comprovada a violência e a grave ameaça", disse a ministra durante a explanação do seu voto, que ainda está acontecendo.

Ela ainda vai abordar os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Até o momento, o placar está em dois a um para a condenação de Bolsonaro, com dois votos favoráveis a punição, de Moraes e Dino, e um voto contrário, do ministro Luiz Fux.