Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Primeira Turma do STF decide nesta 5ª se condena ou absolve Bolsonaro

Placar está em 2 a 1 pela condenação e pode atingir maioria simples nesta quinta-feira (11/9). Sessão da Primeira Turma do STF começa às 14h

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 06:32

Jair Bolsonaro  Crédito: Vinicius Schmidt / Metrópoles

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) pode definir nesta quinta-feira (11/9) se condena ou absolve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus acusados de participação em uma suposta tentativa de golpe de Estado. A sessão está marcada para as 14h (horário de Brasília).

O placar geral do julgamento está em 2 a 1 pela condenação. Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram a favor da condenação de todos os acusados, enquanto Luiz Fux divergiu e absolveu a maior parte dos réus. Nesta quinta-feira, votam a ministra Cármen Lúcia e, em seguida, o presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin.

Leia a matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO. 

Leia mais

Imagem - Com voto de Fux, STF forma maioria para a condenação de Mauro Cid

Com voto de Fux, STF forma maioria para a condenação de Mauro Cid

Imagem - Fux pede anulação de processo por falta de competência do STF para julgar Bolsonaro e outros réus

Fux pede anulação de processo por falta de competência do STF para julgar Bolsonaro e outros réus

Imagem - Não compete ao STF realizar juízo político, diz Fux ao votar em julgamento

Não compete ao STF realizar juízo político, diz Fux ao votar em julgamento

Mais recentes

Imagem - MPF pede suspensão de todos os concursos da Marinha; entenda

MPF pede suspensão de todos os concursos da Marinha; entenda
Imagem - Voto de Cármen Lúcia deve definir rumo do julgamento de Jair Bolsonaro

Voto de Cármen Lúcia deve definir rumo do julgamento de Jair Bolsonaro
Imagem - Demissões no Itaú: como o chefe pode te fiscalizar no home office

Demissões no Itaú: como o chefe pode te fiscalizar no home office

MAIS LIDAS

Imagem - Ex- A Fazenda Andrea Nóbrega é despejada de apartamento e fica sem teto
01

Ex- A Fazenda Andrea Nóbrega é despejada de apartamento e fica sem teto

Imagem - Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado
02

Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado

Imagem - Dia do Brigadeiro: aprenda a receita perfeita para o doce ficar com gostinho de infância
03

Dia do Brigadeiro: aprenda a receita perfeita para o doce ficar com gostinho de infância

Imagem - SAC oferece atendimento exclusivo a trabalhadores em seis cidades para emissão de novo RG
04

SAC oferece atendimento exclusivo a trabalhadores em seis cidades para emissão de novo RG