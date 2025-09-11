JULGAMENTO

Primeira Turma do STF decide nesta 5ª se condena ou absolve Bolsonaro

Placar está em 2 a 1 pela condenação e pode atingir maioria simples nesta quinta-feira (11/9). Sessão da Primeira Turma do STF começa às 14h

Metrópoles

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 06:32

Jair Bolsonaro Crédito: Vinicius Schmidt / Metrópoles

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) pode definir nesta quinta-feira (11/9) se condena ou absolve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus acusados de participação em uma suposta tentativa de golpe de Estado. A sessão está marcada para as 14h (horário de Brasília).