JULGAMENTO

Com voto de Fux, STF forma maioria para a condenação de Mauro Cid

Placar já tem três votos favoráveis à punição; ainda faltam voltar Carmen Lúcia e Cristiano Zanin

Monique Lobo

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 20:34

Tenente-coronel Mauro Cid Crédito: Lula Marques/Agência Brasil

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para a condenação do tenente-coronel Mauro Cid por crime de abolição do Estado Democrático de Direito. O voto do minstro Luiz Fuz, na tarde desta quarta-feira (10), se juntou aos votos dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino neste sentido.

"A própria colaboração [delação] que gera uma autoincriminação involuntária e, pela fundamentação acima, eu julgo, procedente em parte, o pedido de condenação ao réu Mauro César Cid, condenando pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, porque ele praticou atos. São inimagináveis, os diálogos", disse o ministro.

Fux, no entanto, defendeu que o ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja absolvido dos crimes de golpe de Estado, organização criminosa e dano ao patrimônio. Ainda assim, o ministro entendeu que Cid praticou atos executórios para viabilizar o crime.