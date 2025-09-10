Com voto de Fux, STF forma maioria para a condenação de Mauro Cid

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 20:34
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para a condenação do tenente-coronel Mauro Cid por crime de abolição do Estado Democrático de Direito. O voto do minstro Luiz Fuz, na tarde desta quarta-feira (10), se juntou aos votos dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino neste sentido.
"A própria colaboração [delação] que gera uma autoincriminação involuntária e, pela fundamentação acima, eu julgo, procedente em parte, o pedido de condenação ao réu Mauro César Cid, condenando pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, porque ele praticou atos. São inimagináveis, os diálogos", disse o ministro.
Fux, no entanto, defendeu que o ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja absolvido dos crimes de golpe de Estado, organização criminosa e dano ao patrimônio. Ainda assim, o ministro entendeu que Cid praticou atos executórios para viabilizar o crime.
Ainda faltam votar a ministra Carmen Lúcia e o presidente da Primeira Turma Cristiano Zanin.