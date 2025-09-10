Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com voto de Fux, STF forma maioria para a condenação de Mauro Cid

Placar já tem três votos favoráveis à punição; ainda faltam voltar Carmen Lúcia e Cristiano Zanin

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 20:34

Tenente-coronel Mauro Cid
Tenente-coronel Mauro Cid Crédito: Lula Marques/Agência Brasil

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para a condenação do tenente-coronel Mauro Cid por crime de abolição do Estado Democrático de Direito. O voto do minstro Luiz Fuz, na tarde desta quarta-feira (10), se juntou aos votos dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino neste sentido.

"A própria colaboração [delação] que gera uma autoincriminação involuntária e, pela fundamentação acima, eu julgo, procedente em parte, o pedido de condenação ao réu Mauro César Cid, condenando pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, porque ele praticou atos. São inimagináveis, os diálogos", disse o ministro.

Fux, no entanto, defendeu que o ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja absolvido dos crimes de golpe de Estado, organização criminosa e dano ao patrimônio. Ainda assim, o ministro entendeu que Cid praticou atos executórios para viabilizar o crime.

Ainda faltam votar a ministra Carmen Lúcia e o presidente da Primeira Turma Cristiano Zanin.

Leia mais

Imagem - Advogado de Mauro Cid elogia ministros e diz que Fux é 'sempre atraente'

Advogado de Mauro Cid elogia ministros e diz que Fux é 'sempre atraente'

Imagem - Supremo divulga imagens da acareação entre Mauro Cid e Braga Netto

Supremo divulga imagens da acareação entre Mauro Cid e Braga Netto

Imagem - Delator de esquema de golpe, Mauro Cid é preso em Brasília

Delator de esquema de golpe, Mauro Cid é preso em Brasília

Mais recentes

Imagem - Fux vota para absolver Bolsonaro de todos os crimes no julgamento da tentativa de golpe

Fux vota para absolver Bolsonaro de todos os crimes no julgamento da tentativa de golpe
Imagem - Vídeo mostra menina de 11 anos pedindo ajuda após ser espancada por colegas; veja

Vídeo mostra menina de 11 anos pedindo ajuda após ser espancada por colegas; veja
Imagem - Homem tenta invadir Palácio do Planalto e leva dois tiros

Homem tenta invadir Palácio do Planalto e leva dois tiros

MAIS LIDAS

Imagem - Dia do Brigadeiro: aprenda a receita perfeita para o doce ficar com gostinho de infância
01

Dia do Brigadeiro: aprenda a receita perfeita para o doce ficar com gostinho de infância

Imagem - Ex- A Fazenda Andrea Nóbrega é despejada de apartamento e fica sem teto
02

Ex- A Fazenda Andrea Nóbrega é despejada de apartamento e fica sem teto

Imagem - Blogueira é retirada de restaurante em Salvador por causa de roupa: 'Vergonhoso'
03

Blogueira é retirada de restaurante em Salvador por causa de roupa: 'Vergonhoso'

Imagem - Médica encontrada morta após ser acusada de matar o marido fez faculdade em Salvador
04

Médica encontrada morta após ser acusada de matar o marido fez faculdade em Salvador