AÇÃO SOBRE TENTATIVA DE GOLPE

Supremo divulga imagens da acareação entre Mauro Cid e Braga Netto

Ministro Alexandre de Moraes conduziu duas audiências, e a íntegra das atas está disponível

O Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou na tarde desta terça-feira (24) imagens das acareações entre o tenente-coronel Mauro Cid, colaborador no processo, e o general Walter Braga Netto, e ainda entre Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e réu, e o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, testemunha na ação.>

O procedimento foi realizado a pedido da defesa de Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro. Ele acusa Cid, antigo ajudante de ordens do ex-presidente e delator da trama golpista, de mentir em seus depoimentos. Os dois são réus na ação penal. Durante a acareação nesta terça, o general Braga Netto chamou Mauro Cid de “mentiroso” .>

Além do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal, também acompanharam a audiência o ministro Luiz Fux e o procurador-geral da República, Paulo Gonet. Os participantes da acareação estiveram acompanhados dos advogados.>

A acareação é um procedimento em que as pessoas envolvidas apresentam sua versão dos fatos frente a frente, com o objetivo de apurar a verdade. Conforme o ministro, nas acareações, assim como nos interrogatórios, o réu não tem o compromisso de dizer a verdade, mas a testemunha sim.>

De acordo com relatos do advogado José Luis Oliveira Lima, que defende Braga Netto, disse que Mauro Cid permaneceu por todo tempo com a cabeça baixa e que não retrucou quando chamado de mentiroso.>