Em acareação, Braga Netto chama Cid de 'mentiroso', diz advogado

Réus na ação penal, Cid e Braga Netto ficaram frente a frente por mais de 1h30 na manhã desta terça (24), numa acareação conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes

O procedimento foi realizado a pedido da defesa de Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil do governo Bolsonaro. Ele acusa Cid, antigo ajudante de ordens do ex-presidente e delator da trama golpista, de mentir em seus depoimentos. Os dois são réus na ação penal. >

Pela legislação, é direito do réu pedir a acareação com outro acusado ou com alguma testemunha. A ideia é que versões conflitantes e contradições possam ser colocadas em confronto diante do juiz responsável pelo caso, que pode fazer perguntas aos acareados. >