POLÍTICA

'2026 será o início de novo ciclo', afirma ACM Neto

Acompanhado de prefeitos, Neto também foi ao São João de Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus e São Gonçalo dos Campo

Presente nos festejos juninos de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, o ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, falou, no último domingo (22), sobre as eleições de 2026. Ele disse estar “entusiasmado”.>