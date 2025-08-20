LUTO

Vice-presidente nacional do PT, Everaldo Anunciação, morre aos 65 anos

Ele faleceu em Salvador, nesta quarta-feira (20)

Monique Lobo

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 21:07

Everaldo Anunciação Crédito: Divulgação

O vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Everaldo Anunciação, morreu aos 65 anos nesta quarta-feira (20), em Salvador.

O presidente Lula lamentou a morte de Aunciação em uma postagem no X. "Everaldo teve uma vida marcada pelo compromisso com um país mais justo, pela coragem e a capacidade de articulação. E certamente fará grande falta aos companheiros e companheiras de luta", escreveu.

Fiquei muito triste ao saber da morte de Everaldo Anunciação. Servidor público federal, foi vereador em Itabuna, dirigente sindical e importante liderança do Partido dos Trabalhadores, onde ocupava uma vice-presidência nacional.



Everaldo teve uma vida marcada pelo compromisso… — Lula (@LulaOficial) August 20, 2025

O atual presidente do partido na Bahia, Éden Valadares, também falou da perda e se solidarizou com os familiares. "Antes de mais nada quero prestar condolências e solidariedade a Madalena, Victor e toda a família. Por favor, recebam nosso afeto. O PT da Bahia e do Brasil abraçam e choram com vocês neste momento", disse em uma postagem no Instagram.

O senador Jaques Wagner também prestou uma homenagem das redes sociais. "Everaldo será sempre lembrado por todos nós como uma voz forte na defesa da classe trabalhadora e por sua enorme contribuição nas lutas do PT na Bahia e no Brasil. Meus sentimentos e meu abraço solidário à família, aos amigos e a toda a militância do PT que teve a oportunidade de caminhar ao lado deste grande companheiro", escreveu.

Natual de Ilhéus, Everaldo era considerado era uma das lideranças mais respeitadas dentro da legenda. Foi vereador da cidade de Itabuna entre 1997 e 2000, além de comandar secretarias municipais na cidade.

Além disso, foi servidor do Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) e ex-presidente regional sul da Bahia da Central Única dos Trabalhadores (CUT)