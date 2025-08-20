Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vice-presidente nacional do PT, Everaldo Anunciação, morre aos 65 anos

Ele faleceu em Salvador, nesta quarta-feira (20)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 21:07

Everaldo Anunciação
Everaldo Anunciação Crédito: Divulgação

O vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Everaldo Anunciação, morreu aos 65 anos nesta quarta-feira (20), em Salvador.

O presidente Lula lamentou a morte de Aunciação em uma postagem no X. "Everaldo teve uma vida marcada pelo compromisso com um país mais justo, pela coragem e a capacidade de articulação. E certamente fará grande falta aos companheiros e companheiras de luta", escreveu.

O atual presidente do partido na Bahia, Éden Valadares, também falou da perda e se solidarizou com os familiares. "Antes de mais nada quero prestar condolências e solidariedade a Madalena, Victor e toda a família. Por favor, recebam nosso afeto. O PT da Bahia e do Brasil abraçam e choram com vocês neste momento", disse em uma postagem no Instagram.

O senador Jaques Wagner também prestou uma homenagem das redes sociais. "Everaldo será sempre lembrado por todos nós como uma voz forte na defesa da classe trabalhadora e por sua enorme contribuição nas lutas do PT na Bahia e no Brasil. Meus sentimentos e meu abraço solidário à família, aos amigos e a toda a militância do PT que teve a oportunidade de caminhar ao lado deste grande companheiro", escreveu.

Natual de Ilhéus, Everaldo era considerado era uma das lideranças mais respeitadas dentro da legenda. Foi vereador da cidade de Itabuna entre 1997 e 2000, além de comandar secretarias municipais na cidade.

Além disso, foi servidor do Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) e ex-presidente regional sul da Bahia da Central Única dos Trabalhadores (CUT)

Ainda não há informações da causa da morte e também sobre o velório e sepultamento.

Mais recentes

Imagem - União Brasil e PP oficializam super federação durante convenção partidária

União Brasil e PP oficializam super federação durante convenção partidária
Imagem - 'Federação União Progressista nasce para ajudar a construir uma alternativa para o Brasil', afirma ACM Neto

'Federação União Progressista nasce para ajudar a construir uma alternativa para o Brasil', afirma ACM Neto
Imagem - Pastor Isidório passa mal e é internado em hospital de Salvador

Pastor Isidório passa mal e é internado em hospital de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Secretaria cria 13 novas linhas de ônibus e reativa outras cinco em Salvador
01

Secretaria cria 13 novas linhas de ônibus e reativa outras cinco em Salvador

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso com 35 vagas e salários de até R$ 9,2 mil
02

Prefeitura abre inscrições para concurso com 35 vagas e salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Mulher morta a marretadas pelo marido era contadora e deixa duas filhas, que presenciaram crime
03

Mulher morta a marretadas pelo marido era contadora e deixa duas filhas, que presenciaram crime

Imagem - O que é preciso ter para ser auditor fiscal? Salário chega a R$ 22,5 mil
04

O que é preciso ter para ser auditor fiscal? Salário chega a R$ 22,5 mil