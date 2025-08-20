Vice-presidente nacional do PT, Everaldo Anunciação, morre aos 65 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 21:07
O vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Everaldo Anunciação, morreu aos 65 anos nesta quarta-feira (20), em Salvador.
O presidente Lula lamentou a morte de Aunciação em uma postagem no X. "Everaldo teve uma vida marcada pelo compromisso com um país mais justo, pela coragem e a capacidade de articulação. E certamente fará grande falta aos companheiros e companheiras de luta", escreveu.
O atual presidente do partido na Bahia, Éden Valadares, também falou da perda e se solidarizou com os familiares. "Antes de mais nada quero prestar condolências e solidariedade a Madalena, Victor e toda a família. Por favor, recebam nosso afeto. O PT da Bahia e do Brasil abraçam e choram com vocês neste momento", disse em uma postagem no Instagram.
O senador Jaques Wagner também prestou uma homenagem das redes sociais. "Everaldo será sempre lembrado por todos nós como uma voz forte na defesa da classe trabalhadora e por sua enorme contribuição nas lutas do PT na Bahia e no Brasil. Meus sentimentos e meu abraço solidário à família, aos amigos e a toda a militância do PT que teve a oportunidade de caminhar ao lado deste grande companheiro", escreveu.
Natual de Ilhéus, Everaldo era considerado era uma das lideranças mais respeitadas dentro da legenda. Foi vereador da cidade de Itabuna entre 1997 e 2000, além de comandar secretarias municipais na cidade.
Além disso, foi servidor do Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) e ex-presidente regional sul da Bahia da Central Única dos Trabalhadores (CUT)
Ainda não há informações da causa da morte e também sobre o velório e sepultamento.