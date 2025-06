TRAMA GOLPISTA

STF faz acareação entre Mauro Cid e Braga Netto na ação da tentativa de golpe

Audiência também vai confrontar e Anderson Torres e Freire Gomes

Uma das audiências reunirá o tenente-coronel Mauro Cid e o ex-ministro e general Walter Braga Netto. Os dois são réus do "núcleo crucial" da ação penal. Outro encontro confrontará os relatos do ex-ministro Anderson Torres e do ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes. Torres é réu, enquanto Freire Gomes é testemunha do processo.>