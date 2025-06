STF

Bolsonaro troca mensagens com Michelle durante julgamento no STF: 'Meu gato!'

Ex-presidente enviou selfie à esposa e recebeu elogios enquanto era interrogado em inquérito sobre tentativa de golpe

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de junho de 2025 às 12:40

Jair Bolsonaro Crédito: Ton Molina/STF

Durante o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira (10), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) foi flagrado trocando mensagens românticas com a esposa, Michelle Bolsonaro, enquanto participava da sessão do inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. >

Imagens mostram que Bolsonaro iniciou a conversa enviando uma selfie diretamente da sessão. A ex-primeira-dama respondeu carinhosamente: "Oi, amor". Em seguida, ela elogiou a aparência do marido com um "Lindo. Meu gato", ao que ele respondeu com emojis de coração.>

O ex-presidente foi convocado a depor como parte do grupo investigado por supostamente liderar uma organização criminosa com o objetivo de impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A investigação é conduzida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), e os interrogatórios começaram na segunda-feira (09).>

As fotos do interrogatório de Jair Bolsonaro no STF 1 de 6

Além de Bolsonaro, integram o núcleo investigado nomes como Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Abin e deputado federal; Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça; Augusto Heleno, ex-ministro do GSI; Mauro Cid, ex-ajudante de ordens; Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; e Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice-presidente em 2022.>

O primeiro a depor foi Mauro Cid, que já firmou acordo de colaboração com a Justiça. Os depoimentos seguem ordem alfabética e devem ocorrer até sexta-feira (13). Todos os réus são obrigados a comparecer presencialmente, com exceção de Braga Netto, que está preso no Rio de Janeiro e participa por videoconferência.>