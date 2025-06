FAMOSOS

Eliezer conta por que levou mãe para morar com Viih Tube e os filhos: 'Foi a melhor escolha'

Ex-BBB revelou que teve apoio incondicional de Viih Tube

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de junho de 2025 às 14:59

Eliezer, de 35 anos, usou suas redes sociais nesta segunda-feira (09) para abrir o coração e compartilhar com os seguidores a decisão de trazer sua mãe para morar com ele, Viih Tube, de 24 anos, e os filhos Lua e Ravi, em São Paulo. Segundo o influenciador, a mudança foi motivada por questões delicadas de saúde mental da mãe, que enfrenta a depressão há mais de 20 anos.>

Em uma interação com seguidores via caixinha de perguntas, Eliezer explicou que, antes de participar do Big Brother Brasil, morava sozinho no mesmo bairro da mãe, o que facilitava os cuidados. "Eu morava sozinho no mesmo bairro que ela, então eu tinha mais controle da situação. Ela vivia com a minha irmã", relatou.>

Após o reality, com a mudança para São Paulo, ele acabou se afastando fisicamente da mãe. "Perdi o controle da situação, mas minha irmã continuou morando com ela. No fim do ano passado, minha irmã se formou e veio para cá tentar a vida profissional. A minha mãe ficou sozinha", contou.>

Foi então que Eliezer começou a notar sinais preocupantes: "Toda vez que ela vinha para nossa casa, notávamos que ela estava mais acima do peso, sonolenta e desorientada. Dormia o tempo inteiro, parecia dopada", relatou. Diante desse cenário, foi Viih Tube quem sugeriu a mudança. "Ela disse: 'Vamos trazer ela para cá e cuidar dela’, e foi o que fiz. Busquei ela com mala e tudo", revelou emocionado.>

Agora, com a mãe morando com a família, Eliezer compartilhou que está focado no bem-estar dela. "Eu acordo, passo no quarto dela e a gente treina juntos. Todos os dias, inclusive aos domingos", detalhou. Além dos exercícios físicos, o influenciador também conta com o apoio de fisioterapeuta e nutricionista para garantir a recuperação da mãe.>

A atitude foi elogiada nas redes sociais, especialmente pela sensibilidade em tratar um tema tão importante como a saúde mental com acolhimento e responsabilidade. Eliezer destacou ainda a importância do suporte de Viih Tube em todo o processo, reforçando o papel da família no cuidado com quem enfrenta a depressão.>

"Viih teve um papel fundamental nisso tudo. Ela acolheu minha mãe com muito amor e me incentivou a tomar essa decisão. É muito bonito ver como elas estão se dando bem e como isso tem feito bem para todos nós", declarou Eliezer.>

O ex-BBB também ressaltou a importância de manter o diálogo aberto sobre saúde mental. "Minha mãe lutou sozinha por muito tempo, e muitas famílias vivem isso sem saber o que fazer. Trazer ela para perto e cuidar dela foi a melhor escolha que poderíamos ter feito. Saúde mental precisa ser tratada com a mesma seriedade que a saúde física", afirmou.>

Nos stories, Eliezer tem compartilhado momentos da nova rotina familiar, com treinos leves, refeições saudáveis e até momentos de lazer com os filhos, mostrando que o ambiente familiar acolhedor tem sido um fator essencial para o bem-estar da mãe. Ele também aproveitou para agradecer o carinho dos seguidores, que enviaram mensagens de apoio e empatia após o relato.>

"Não tem manual para isso, mas quando a gente age com amor e presença, tudo muda. Minha mãe está melhorando, e eu só tenho a agradecer a Deus, à Viih, e a todos que torcem por nós", finalizou. >