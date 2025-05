REFORMA MILIONÁRIA

Viih Tube e Eliezer gastam R$ 17,5 milhões em mansão com mesa de jantar de R$ 100 mil e lago artificial de R$ 1 milhão

Influenciadores transformam mansão de R$ 8,5 milhões com projeto luxuoso, lago de R$ 1 milhão e perrengues

“A intenção era só reformar o nosso quarto e o da Lua”, relembra Eliezer em conversa com a Quem. “Confesso que não sei quando virou uma reforma total. Não sobrou nada da casa antiga.” Ao longo do processo, o casal ampliou a área construída de 120 m² para 180 m² e incorporou itens como brinquedoteca, spa, cinema externo, academia, salão de beleza e até um lago ornamental, que sozinho custou R$ 1 milhão.>

Designer de formação, Eliezer liderou pessoalmente o projeto e desenhou diversos elementos da casa. A esposa deu carta branca. “Escolhi os revestimentos, os móveis, até o sofá do cinema foi ideia minha”, destaca ele.>

A reforma, no entanto, não foi só glamour. Um dos maiores prejuízos veio do paisagismo: R$ 400 mil foram perdidos após descobrirem que as plantas haviam sido colocadas sobre entulho. “Tive que refazer o jardim duas vezes. Foi uma decepção muito grande”, admite Eliezer.>