VALE TUDO?

Veja 4 atitudes polêmicas de Renato em Vale Tudo que mostram seu lado vilão

Mesmo com jeitinho de galã, o personagem não escapa das críticas do público por atitudes nada heroicas

Heider Sacramento

Publicado em 21 de maio de 2025 às 05:30

João Vicente de Castro interpreta Renato Filipelli Crédito: Reprodução/TV Globo

Na novela Vale Tudo, exibida no horário nobre da TV Globo, o personagem Renato Filipelli, interpretado por João Vicente de Castro, tem causado debates acalorados nas redes sociais. Com postura de bom moço, charme de galã e engajamento em discussões sociais, ele também já deu motivos de sobra para o público questionar seu verdadeiro caráter. Em meio a elogios e críticas, algumas atitudes do publicitário colocaram seu nome no centro da controvérsia. A seguir, relembramos quatro momentos em que Renato deixou o lado ético de lado e flertou com a vilania. >

O salário injusto de Solange

Solange trabalha exaustivamente Crédito: TV Globo

Apesar de Solange ocupar um cargo de diretora na agência de conteúdo Tomorrow, a remuneração não condiz com a responsabilidade que ela carrega, tanto que ela precisa dividir o apartamento com duas outras pessoas. Para muitos espectadores, a má remuneração oferecida por Renato é um reflexo direto da desvalorização da personagem.>

"Solange é representante de todos nós, estudantes de comunicação. Trabalha na maior agência do Brasil, a Tomorrow, e o salário que o Renato paga é uma miséria", escreveu um seguidor no X (antigo Twitter). Outro complementou com ironia: “O Renato, toda vez que vê a Solange, pede mais trabalho pra coitada”.>

A contratação de Leila

Renato e Leila se envolveram romanticamente Crédito: Reprodução/TV Globo

Outro episódio que causou revolta entre os telespectadores foi a substituição de uma funcionária por Leila, justamente a mulher que desperta o interesse amoroso de Renato. A atitude foi vista como quebra de ética dentro do ambiente corporativo e um exemplo claro de favorecimento pessoal, com direito a salário reduzido e segundas intenções.>

“Renato Filipelli contrata a Leila por um salário bem menor e ainda com a intenção de ficar com a diva bonita demais”, criticou uma telespectadora.>

O terror do ambiente de trabalho

Renato comanda a Tomorrow Crédito: Reprodução/TV Globo

Renato também tem se mostrado uma figura temida entre os colegas. Ao manipular contratações e usar seu cargo para beneficiar interesses pessoais, ele contribui para um ambiente de trabalho tóxico e cheio de desigualdades, algo que não passou despercebido pelo público.>

“A Tomorrow tem problemas graves de gestão e o Renato é o principal deles”, escreveu um internauta. Para ele, o comportamento do personagem revela uma cultura corporativa tóxica alimentada por favoritismos e descaso com os profissionais.>

O funcionário que virou terapeuta

Sardinha tem sua rotina interrompida por Renato frequentemente Crédito: Reprodução/TV Globo

Em mais de uma ocasião, o personagem Sardinha teve sua rotina interrompida por Renato, que o transformou, sem consentimento, em seu confidente. Ao invés de respeitar os limites profissionais, Renato usa o colega como ombro amigo para desabafar suas frustrações pessoais.>

“Sardinha só queria fazer o trabalho dele e acabou tendo que ser terapeuta do Renato. Realmente a Tomorrow tem problemas graves de desvios de função”, comentou um telespectador com humor ácido.>