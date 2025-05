TELEVISÃO

Globo quer Ana Paula Arósio em retorno à TV como mãe da protagonista de nova novela das sete

Atriz, longe das novelas desde 2008, pode integrar o elenco de Coração Acelerado, prevista para novembro

Segundo fontes dos bastidores, a emissora quer Ana Paula no papel de Janete, mãe da protagonista Agrado, personagem que deve ser vivida por Isadora Cruz. A personagem seria uma ex-integrante de caravanas musicais, que hoje lidera um coletivo de mulheres artesãs ribeirinhas e guarda segredos do passado, entre eles um mistério envolvendo a paternidade da filha.>

Ana Paula Arósio deixou a televisão em 2011, após abandonar as gravações de Insensato Coração pouco antes da estreia. Nos últimos anos, manteve-se reclusa, mas recentemente apareceu em uma entrevista no programa Fantástico, reacendendo as esperanças dos fãs e da emissora em uma possível reaproximação com o público.>