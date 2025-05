NOVA RAINHA?

Virginia fala pela primeira vez sobre ser rainha de bateria da Grande Rio em 2026

Apesar da falta de confirmação oficial, o burburinho movimentou as redes sociais

Virginia Fonseca, influenciadora, empresária e apresentadora do SBT, falou pela primeira vez sobre os rumores de que pode assumir o posto de rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval de 2026. Em entrevista ao portal Leo Dias, ela manteve o mistério. “Não sei... Nada confirmado ainda... Vamos ver. Se for para ser, será. Deus abençoe”, respondeu.>