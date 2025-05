SUSTO!

Maria Flor, filha de Virginia Fonseca sofre acidente doméstico: 'Entortou o dentinho'

Maria Flor, de apenas 2 anos, bateu o rosto em uma mesa e precisou de atendimento odontológico

Virginia Fonseca passou por um susto daqueles no fim de semana. No domingo (18), a influenciadora digital contou em suas redes sociais que sua filha do meio, Maria Flor, de apenas dois aninhos, se machucou durante um acidente doméstico.>