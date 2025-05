DEPOIMENTO

Marrone se emociona ao falar pela primeira vez sobre queda em show: 'Não consigo tocar'

Cantor relata dores e admite que ficou abalado com tudo que aconteceu

O cantor Marrone, da dupla Bruno & Marrone, falou pela primeira vez sobre o acidente que sofreu ao cair do palco durante um show em Goiânia, no último dia 10 de maio. A entrevista foi exibida neste domingo (18), no Fantástico, da TV Globo.>