SAÚDE

Queda do palco durante show faz Marrone perder a memória; cantor segue internado

Cantor sertanejo caiu ao final da apresentação, teve ferimentos na cabeça, fraturas nas costelas

Heider Sacramento

Publicado em 14 de maio de 2025 às 16:50

Marrone caiu do palco durante apresentação em Goiânia Crédito: Reprodução

O cantor Marrone, da dupla Bruno & Marrone, sofreu um acidente durante uma apresentação em Goiânia no último sábado (10) e está internado após cair do palco. O incidente ocorreu no encerramento do show do projeto Inevitável a Festa, quando o artista se aproximava da borda para se despedir do público e acabou despencando de uma altura significativa. >

A queda resultou em ferimentos na cabeça, fratura em cinco costelas e um dedo quebrado. De acordo com a equipe médica, Marrone passou por exames de imagem e segue sob observação, mas o quadro é estável.>

Em um áudio enviado a um amigo e divulgado nas redes sociais, o cantor detalhou os instantes antes da queda e apontou um possível fator que contribuiu para o acidente: "Aquela luz estava me incomodando desde quando a gente subiu no palco. Estava me incomodando demais, e aí eu não me lembro. Acho que pisei em falso. Caído, não me lembro não", relatou Marrone.>

Perda de memória momentânea

Um dos aspectos que mais preocupou os fãs foi a revelação de que Marrone sofreu perda de memória temporária após a queda. No mesmo áudio, ele explicou: "Agora que a minha memória voltou, graças a Deus. O médico já me deu os pontos na cabeça. Agora eu tô bem, mas na hora eu não lembro de nada. Quando eu vi, o pessoal já tinha me levado na ambulância", disse o artista.>