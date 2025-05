MATERNIDADE

Nasce Zuri, filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves

Primeira filha do casal nasceu nos Estados Unidos e é celebrada por fãs nas redes sociais

Ludmilla e Brunna Gonçalves deram as boas-vindas à primeira filha, Zuri, nesta quarta-feira (14), nos Estados Unidos. O nascimento da bebê, em Miami, foi comemorado nas redes sociais por fãs, amigos e celebridades, que celebraram o novo capítulo na vida do casal. >

A notícia foi divulgada com uma imagem delicada publicada nas redes sociais das duas: a mãozinha de Zuri sendo segurada por suas mães. Na legenda, Ludmilla expressou a emoção do momento.“Hoje a gente multiplicou o amor. Sinto que nunca fomos tão abençoadas por Deus como agora. Bem-vinda ao nosso paraíso, Zuri. Aqui, nós 3 seremos as mulheres mais felizes do mundo!”, escreveu a cantora, emocionando os seguidores.>