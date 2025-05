FAMOSOS

Usando colete, filha de Rodrigo Faro revela diagnóstico: 'Bem grave'

Maria Viel Faro, de 16 anos, contou que usa colete por 18 horas por dia para evitar cirurgia

Maria Viel Faro, filha do apresentador Rodrigo Faro e da modelo Vera Viel, emocionou os seguidores ao compartilhar um relato pessoal nas redes sociais nesta segunda-feira (12). A jovem, de 16 anos, contou que foi diagnosticada com escoliose em estágio avançado e iniciou um tratamento rigoroso para evitar uma intervenção cirúrgica. >

Em um vídeo publicado no TikTok, Maria explicou que convive com a condição há algum tempo, mas que só recentemente descobriu a gravidade da curvatura em sua coluna. "Descobri uma escoliose bem grave, com 34 graus. A cirurgia geralmente é indicada a partir de 40, então peguei bem no limite", disse ela.>