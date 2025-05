TRETA ONLINE

Poliana Rocha detona Luana Piovani e pede 'emprego' para atriz: 'Amargurada'

Esposa de Leonardo sai em defesa de Virginia Fonseca após críticas de Luana na CPI das Apostas

"Coitada! Que fala mais amarga! Deus tenha misericórdia de você!", escreveu Poliana. "Será que a TV brasileira não tem como encaixar essa pessoa em algum papel? Assim ela ficaria mais amável com o próximo, sem inveja nem peso. Alô, TVs, empreguem essa moça. Talento ela tem", disparou, em referência direta a Luana, que vive atualmente em Portugal.>

A esposa do cantor Leonardo também compartilhou uma oração diante de um altar, pedindo proteção para sua família e para que as energias negativas lançadas contra eles fossem dissipadas. "Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Que elas consigam o que almejam com saúde e prosperidade. Quanto mais desejam o mal, mais Deus nos fortalece", declarou.>