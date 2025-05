VÍDEOS VIRALIZARAM

Depoimento de Virginia Fonseca gera memes e críticas nas redes; veja principais momentos

Influenciadora prestou depoimento nesta terça (13) no Senado

A influenciadora digital Virginia Fonseca, que acumula 53 milhões de seguidores no Instagram, prestou depoimento para a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets nesta terça-feira (13) e gerou diversos memes - e críticas - nas redes sociais. Dentre o que viralizou há troca de follow com Soraya Thronicke, selfie com um senador e uma gafe. >

Veja abaixo os vídeos que mais renderam nas redes:

Selfie com senador

'Bora pra cima'

Apesar do comportamento mais contido, algumas falas de Virginia chamaram atenção dos seguidores por conta da forma infomal de se defender em um processo como a CPI, que pede mais formalidade. "Que Deus abençoe nossa audiência. Bora pra cima. Obrigada", foi uma das frases que mais geraram reclamação em cima da brasileira. No Senado, rendeu risos. >

Confundiu microfone com canudo

Em outro momento, Virginia se atrapalhou e confundiu o microfone com o canudo de seu copo, que na verdade estava em seu colo e não na mesa. Ao perceber o erro, ela riu e comentou com o advogado: “Confundi o trem”. >

Amizade com Soraya Thronicke?

Virginia ainda chegou a reclamar com a senadora e presidente da CPI das Bets, Soraya Thronicke, sobre a exposição de vídeos antigos em que ela divulgava jogos de aposta - inclusive, a parlamentar se tornou um dos nomes mais comentados no X devido às críticas em cima da influenciadora -, mas um dos momentos que mais ganharam destaque foi quando as duas comentaram que iriam se seguir no Instagram. Veja abaixo: >