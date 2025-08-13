MANDADO

Hytalo Santos é alvo de busca e apreensão em condomínio, e defesa deixa o caso

Influenciador paraibano é investigado por exploração de menores de idade nas redes sociais

Tharsila Prates

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 23:34

Hytalo Santos Crédito: Reprodução

O influenciador Hytalo Santos, 23 anos, foi alvo de um mandado de busca e apreensão nesta quarta-feira (13), em João Pessoa (PB). Equipes da Polícia Militar foram até a casa dele, em um condomínio de luxo da capital paraibana. Hytalo não foi encontrado na residência.

De acordo com o g1 PB, a decisão do mandado de busca e apreensão foi proferida pelo juiz titular da 1º Vara da Infância e Juventude, Adhailton Lacet Correia Porto, e autoriza buscas para apreender celulares, computadores e outros equipamentos usados em gravações feitas por Hytalo.

Durante o cumprimento do mandado, imagens feitas no interior da casa mostram a residência esvaziada. Em um dos momentos, é possível notar uma máquina de lavar ainda ligada e o oficial de Justiça tentando abrir diversas portas, mas todas fechadas.

O Jornal Nacional noticiou a ação desta quarta, destacando que a defesa de Hytalo Santos informou ter deixado o caso.

Desde a sexta-feira (8), a conta do influenciador no Instagram está fora do ar, após o humorista Felca ter denunciado suposta exploração de menores de idade feita pelo paraibano.