Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cabo da PM desaparece, e carro é encontrado carbonizado

Três suspeitos de envolvimento no caso foram presos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 16:58

Carro do PM Fabrício foi achado carbonizado
Carro do PM Fabrício foi achado carbonizado Crédito: Reprodução

Três pessoas foram presas nesta sexta-feira (9) suspeitas de envolvimento no desaparecimento do cabo da Polícia Militar Fabrício Gomes de Santana, de 40 anos, visto pela última vez na noite de quarta-feira (7), na zona sul de São Paulo.

O caso ganhou novos desdobramentos após o carro do policial, um Ford Ka, ser localizado completamente carbonizado na tarde de quinta-feira (8), na Rua Richard Arnold Beck, em Itapecerica da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo. Durante as diligências, policiais também encontraram um segundo veículo, considerado “possivelmente envolvido no caso”.

Cabo da PM desapareceu

Cabo da Polícia Militar Fabrício Gomes de Santana por Reprodução
Carro foi flagrado por câmera antes de desaparecimento por Reprodução
Carro de Fabrício foi achado carbonizado por Reprodução
Carro de Fabrício foi achado carbonizado por Reprodução
Carro de Fabrício foi achado carbonizado por Reprodução
1 de 5
Cabo da Polícia Militar Fabrício Gomes de Santana por Reprodução

Dentro desse outro automóvel, foram achados galões com forte odor de gasolina. A perícia foi acionada, e o proprietário do veículo foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos, assim como outras três pessoas apontadas como as últimas a manter contato com o militar, segundo informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Fabrício havia contado a familiares que se envolveu em uma discussão “com um indivíduo ligado ao tráfico de drogas” em uma adega localizada na zona sul da capital paulista. O último contato do cabo foi com um irmão, a quem ele teria enviado uma mensagem relatando a desavença. Após perder o contato, o familiar registrou o desaparecimento junto à polícia.

A ocorrência foi formalizada como desaparecimento de pessoa e localização/apreensão de veículo na Delegacia de Itapecerica da Serra.

“As investigações seguem em andamento para localizar o policial militar e esclarecer os fatos. A PM também acompanha o caso e auxilia nas buscas pelo agente”, informou a SSP em nota.

Tags:

Desaparecido Fabrício Gomes de Santana

Mais recentes

Imagem - 'Desculpe por ter te deixado': jovem reencontra amigo pela 1ª vez após deixá-lo para trás em trilha

'Desculpe por ter te deixado': jovem reencontra amigo pela 1ª vez após deixá-lo para trás em trilha
Imagem - Homem morre após cair de escada rolante em shopping

Homem morre após cair de escada rolante em shopping
Imagem - Psicóloga é morta a tiros pelo ex em meio a disputa pela guarda do filho

Psicóloga é morta a tiros pelo ex em meio a disputa pela guarda do filho

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa