Cabo da PM desaparece, e carro é encontrado carbonizado

Três suspeitos de envolvimento no caso foram presos

Carol Neves

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 16:58

Carro do PM Fabrício foi achado carbonizado Crédito: Reprodução

Três pessoas foram presas nesta sexta-feira (9) suspeitas de envolvimento no desaparecimento do cabo da Polícia Militar Fabrício Gomes de Santana, de 40 anos, visto pela última vez na noite de quarta-feira (7), na zona sul de São Paulo.

O caso ganhou novos desdobramentos após o carro do policial, um Ford Ka, ser localizado completamente carbonizado na tarde de quinta-feira (8), na Rua Richard Arnold Beck, em Itapecerica da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo. Durante as diligências, policiais também encontraram um segundo veículo, considerado “possivelmente envolvido no caso”.

Dentro desse outro automóvel, foram achados galões com forte odor de gasolina. A perícia foi acionada, e o proprietário do veículo foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos, assim como outras três pessoas apontadas como as últimas a manter contato com o militar, segundo informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Fabrício havia contado a familiares que se envolveu em uma discussão “com um indivíduo ligado ao tráfico de drogas” em uma adega localizada na zona sul da capital paulista. O último contato do cabo foi com um irmão, a quem ele teria enviado uma mensagem relatando a desavença. Após perder o contato, o familiar registrou o desaparecimento junto à polícia.

A ocorrência foi formalizada como desaparecimento de pessoa e localização/apreensão de veículo na Delegacia de Itapecerica da Serra.